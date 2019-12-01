"Приймемо кілька областей Росії": Кулеба поставив на місце окупантів Путіна

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба поставив на місце главу Держдуми РФ В'ячеслава Володіна.

Кулеба в Twitter прокоментував нахабну заяву росіянина про "втрату Україною ще кількох областей".

"Володін погрожує виходом областей зі складу України. Змушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде", – сказав Кулеба.

"Готові прийняти кілька областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного врядування, впровадження європейських стандартів життя", – додав він.

Дмитро Кулеба УНІАН

Володін погрожує виходом областей Із складу України. Вімушеній его засмутіті: ніхто нікуді НЕ Вийди. Натомість, готові Прийняти пару областей РФ. Для Відновлення історичної справедлівості, демократичного управління, запровадження європейськіх стандартів жіття🙂 pic.twitter.com/LmsSePmR3G - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 1 грудня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеведучий Юрій Кот, який втік до Росії, підтримав слова глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про розпад України і назвав їх "братнім попередженням".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал