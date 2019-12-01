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2 грудня • оновлено в 11:17
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"Приймемо кілька областей Росії": Кулеба поставив на місце окупантів Путіна

8.9т
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Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба поставив на місце главу Держдуми РФ В'ячеслава Володіна.

Кулеба в Twitter прокоментував нахабну заяву росіянина про "втрату Україною ще кількох областей".

"Володін погрожує виходом областей зі складу України. Змушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде", – сказав Кулеба.

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"Готові прийняти кілька областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного врядування, впровадження європейських стандартів життя", – додав він.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеведучий Юрій Кот, який втік до Росії, підтримав слова глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про розпад України і назвав їх "братнім попередженням".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Кулеба В`ячеслав Володін
Місце
Україна
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
внедрения европейских стандартов жизни?! ))) Это он, болезный, о чём? Из Руины народ валом валит. От стандартов наверное )))
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Хіба Володін погрожував чимось?Він просто висловив думку,що Україну може покинути пару областей.То і що з того?Може покинути,а може не покинути.А як наші політики висловлюють думку про те коли Росія розпадеться,то це з їх точки зору нормально.То чого ця заява Володіна викликає таку реакцію?Мабуть зайвий раз хочуть засвітитися як патріоти та борці.Краще б тоді йшли на Донбас воювати,а не мололи б язиками.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Да-да, конечно. Вот присоединится Ростов к Украине, поедет оттуда на запад Поезд Дружбы. И соберутся люди в прекрасном граде Львове на красивой площади Мицкевича, наденут георгиевские ленточки и хором запоют: "Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки Великая Русь Да здравствует созданный волей народов..."
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Rabinovich Alexander, А когда кубанские казаки придут к госпоже Фарион,то она скажет словами почтальйона Печкина.Это я раньше злая такая была,потому что у меня секса давно не было......
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Rabinovich Alexander, перекур! Не можемо перетравити.
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