"Прийде ще один Путін!" Казарін вказав на тривожний знак зміни влади в Росії для України

Президент РФ Володимир Путін за двадцять років правління країною "виростив" власну Росію, яка переживе і його самого.

Але після зміни влади, за новими конституційними правками, країну-агресорку цілком може очолити ще ще один "Путін". І невідомо, як після всього цього складеться доля України. Про це на "Крим. Реалії" написав журналіст Павло Казарін.

"Мова не про персоналії, а про систему, яка пустила коріння, дала плоди і цілком може претендувати на самодостатність. Її обвалення традиційно пов'язують із відходом першої особи. Але що змушує нас думати, ніби одне неодмінно супроводжуватиме інше? Та сама олігархічна черепаха, на якій спочивають політичні опори режиму, нікуди не дінеться", – заявив він.

Павло Казарін і Володимир Путін

За його словами, за останні двадцять років росіян, які виросли в СРСР, змінили люди, які виросли за Путіна і його державної пропаганди.

Також Казарін зазначив, що в нинішньому форматі існування країна-агресорка приречена рухатися за "добре вивченим імперським алгоритмом".

"З усією атрибутикою у вигляді "скреп", "національної величі" й експансії. Імперії інакше не вміють, а саме в цьому форматі РФ продовжує своє існування. Під ідеями розширення, поглинання і завоювання за останні триста років споруджено весь необхідний теоретичний, філософський і культурний фундамент. Інша Росія просто не обдумана, не осмислена і не існує", – вважає журналіст.

Він підкреслив, що розмови про нібито зовнішню загрозу насправді продукує сама Москва. Водночас в очах "колективного Заходу" РФ вже не альтернативний центр і не джерело головної загрози, а лише "периферійна велика держава, яка нехай і не вплетена у західну цивілізацію політично – але цілком в неї вмонтована економічно".

Журналіст зазначив, що та Росія, яку будував і нарешті звів Путін, цілком може його пережити.

"Тому, що встигла зачистити вогнища протесту всередині, позбулася іміджу "головної проблеми" зовні й вищиритися на всі боки гарматами в надії пережити період глобальної турбулентності. І в цій новій реальності ми можемо лише гадати про те, як складеться доля України. Час ставить перед нами виклики, до яких ніхто не був готовий. А тому варто готуватися до довгої гри", – підсумував Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Павло Казарін нагадав, як у 60-х роках Захід намагався налагодити відносини з СРСР і не завадив його вторгненню до Чехословаччини. Сучасні події свідчать про те, що Москва може знову скористатися прагненням Європи і США до партнерства й повторити те ж саме в інших країнах.

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