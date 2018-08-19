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Провокація проти сусіда України: діям Росії дали пояснення

10.3тЧитати новину російською

Росія відпрацьовує сценарій загострення в Придністров'ї, щоб за необхідності створити військову загрозу одночасно для Молдови і для України.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Сергій Даниленко, коментуючи несанкціоновані навчання російських військових у Придністров'ї.

"Я думаю, росіяни відпрацьовують механізм, як діяти в закритому анклаві, який підпорядковується Москві. Це може бути цікаво з урахуванням ситуації з Калінінградом, адже там теж анклав, який територіально відірваний від решти Росії", - підкреслив експерт.

За словами Даниленка, влада Молдови, незважаючи на часто непослідовні дії, "все-таки прозахідно більш орієнтована".

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"Тому Росія в будь-який момент буде зацікавлена ​​в загостренні. Як це буде відбуватися, поки важко описати, але аналітики Генштабу РФ це вміють майстерно робити. Вони можуть розіграти сценарій загострення в Придністров'ї. Це цікаво з урахуванням прозахідних ініціатив частини молдавського уряду", - пояснив він.

"Також це небезпека на південно-західному кордоні України. Дуже "виграшний" інструмент - в негативному значенні для України", - додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські військові в Придністров'ї провели навчання з форсування Дністра із залученням бронетехніки. Міністерство оборони Молдови назвало дії російської сторони провокацією.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктКонфлікт у Придністров'їРосійська воєнна загроза
Особа
Сергій Даниленко
Місце
МолдоваТирасполь
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
иш ты ,сеанс одновременной игры..в Ньювасюках ..
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
У россии хроническое обострение ваты головного мозга. Или головного мозга у ваты, х*й его разберет, я не эксперт в психиатрии.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
России не нужны обострения. Эксперд дебил.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
, на Украине сейчас сплошная говняная ПАРАША, вонючая, бандеровская, воровская ПАРАША.
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Yavorskiy Sergey, ПАРАША ТОКА ЕТИМ И ЖИВЕТЬ .ГДЕ НИБУДЬ СДЕЛАТЬ ЗАПАДЛО А СВОИМ РАССЕЙСКИМ ЖИТЕЛЯМ ОРАТЬ ВОТ ВИДИТЕ ЧЯГО ТО У НИХ.ТАК ЧТО НЕВЗДУМАЙЦТЕ КРЫЛЬЯ ПОДЫМАТИ .ЛУЧШЕ ЖИВИТЕ В ПАРАШЕ.И ВОТ ТАКОТ И СУЩЕСТВУЮТЬ ОТБРОСЫ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА.КУРИЛЫ НАШИ .КРЫМ НАШ .КАЛИНИНГРАД НАШ И Т.Д.ТАК ЧТО ПАРАША ЖИВИТЕ И ТРЕСНИТЕ ЧЯГО ВАМ Я И ЖЕЛАЮ.
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