При Зеленському Україна різко втратила свої позиції – Портников

За останні дев'ять місяців перебування на президентській посаді колишнього шоумена Володимира Зеленського, Україна різко втратила свої зовнішньополітичні позиції.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников. За його словами, підтримка Заходу почала зникати після того, як їхні політики переконалися, що українське суспільство зробило інший вибір у 2019 році (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Одним із наших важливих досягнень ситуації 2014-2019 років були саме міжнародні позиції і міжнародний фронт на підтримку України. Завдяки цьому вдавалося підтримувати санкції проти Росії. За останні 9 місяців Зеленського при владі, цей фронт став зникати і знекровлюватися. Західні політики переконалися, що українці зробили інший вибір у 2019 році. Україна різко втратила свої зовнішньополітичні позиції", – підкреслив він.

За словами Портникова, до того моменту, поки українська держава відстоювала своє право на опір, транслювала його на міжнародних зустрічах, конференціях, демонструвала своє ставлення до агресивної політики Москви, західним політикам, симпатикам України, було легше відстоювати ці позиції. Відповідно, іншим політикам було важче відстоювати бажання помиритися з Москвою.

"На Заході політика пов'язана з інтересами виборців. Там постійно потрібно пояснювати, чому вводять санкції проти Росії, чому західний світ має нести втрати, брати участь у захисті України від російської агресії. Щоб такі пояснення були, потрібна готовність самої України до опору. А якщо там бачать, що Зеленський, всупереч рекомендаціям наших західних союзників, постійно проводить телефонні розмови з Путіним, говорить, що він побачив в його очах мир, то сподіватися, що Захід буде робити щось для нас, але без нас, було би досить наївно", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Віталія Портникова, не виключено, що з посиленням економічної та політичної кризи в Україні Володимир Зеленський може піти у відставку, при цьому тоді посиляться позиції опозиційного політика Віктора Медведчука.

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