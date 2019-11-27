Президент Литви застеріг Зеленського від поступок Путіну

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Україну не йти на поступки Росії і обстоювати свої територіальні права.

Заяву Науседа зробив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 27 листопада у Литві. Він додав, що покладає надії на переговори у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

"Бажаємо, щоб ви не йшли на поступки, які можуть завдати вам шкоди. Сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми і допоможуть зробити кроки, зменшать напругу в регіоні і дозволять Україні говорити на рівних з опонентами", – зазначив глава Литви.

Також Науседа наголосив, що санкції щодо Росії через події в Україні повинні продовжитися.

Гітанас Науседа закликав Україну не йти на поступки Росії Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог із Донбасом.

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