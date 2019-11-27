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29 листопада • оновлено в 12:14
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Президент Литви застеріг Зеленського від поступок Путіну

3.6т
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Президент Литви Гітанас Науседа закликав Україну не йти на поступки Росії і обстоювати свої територіальні права.

Заяву Науседа зробив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 27 листопада у Литві. Він додав, що покладає надії на переговори у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

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"Бажаємо, щоб ви не йшли на поступки, які можуть завдати вам шкоди. Сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми і допоможуть зробити кроки, зменшать напругу в регіоні і дозволять Україні говорити на рівних з опонентами", – зазначив глава Литви.

Також Науседа наголосив, що санкції щодо Росії через події в Україні повинні продовжитися.

Гітанас Науседа закликав Україну не йти на поступки Росії

Гітанас Науседа закликав Україну не йти на поступки Росії

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог із Донбасом.

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Володимир Зеленський Гітанас Науседа
Місце
Литва
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semenovich semen
semenovich semen
Вова Путин в действительности боится только одного человека - председателя КНР Си Цзиньпина, который может уничтожить РФ экономически и военным способом. Республики Средней Азии: Казахстан, Туркменистан и другие пользуются покровительством КНР и не боятся Путина. Президенту Зеленскому надо подружиться с председателем КНР Си Цзиньпином и получить реального союзника, способного «умножить Путина на ноль» и успокоить имперские амбиции РФ на постсоветском пространстве.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-""Желаем, чтобы вы не шли на уступки, которые могут принести вам вред..." умные слова...но были ли услышаны...?!
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semenovich semen
semenovich semen
Litvinenko Nik, Путин, показал свое истинное отношение к Зеленскому, возвратив разграбленные украинские корабли. Зеленский, должен доказать ВСЕМ, что он «НЕ ЛОХ» и «НЕ КЛОУН», а президент Украины - ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ. На встрече в нормандском формате Вова Зеленский обязан переиграть ботоксного Вову Путина и его рейтинг снова взлетит.
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