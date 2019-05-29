Прем'єр-міністром чи в Раду? Саакашвілі озвучив свої плани в Україні

Колишній президент Грузії і екс-глава Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, особисто не буде балотуватися до Верховної Ради і не планує боротися за пост прем'єр-міністра.

Про це він заявив в розмові з журналістами, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за повернення українського громадянства.

Він заявив, що не має наміру мститися своїм опонентам, проте буде допомагати "позбавлятися від людей, які грабували Україну".

"Особистих амбіцій у мене немає! Ми повинні бути успішними, за мною ніхто не стоїть. У мене своя голова на плечах. Я окрема особистість, за якою не стоять олігархи", - сказав Саакашвілі.

"Я дуже щасливий. Я вірю, що у України все вийде. Я хочу разом з вами зробити прорив, щоб політика в Україні була іншою. Я сам не піду ні на які вибори. Але я буду допомагати..." - додав він .

Саакашвілі повернувся в Україну скріншот

Саакашвілі повернувся в Україну скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, після повернення Саакашвілі українського громадянства з'ясувалося, що його партія "Рух нових сил" братиме участь в позачергових виборах до Верховної Ради.

При цьому у Зеленського заявили, що Саакашвілі не буде прийнятий до складу партії "Слуга народу". Лідер політсили Дмитро Разумков пояснив, що згідно із законодавством Саакашвілі поки що заборонено балотуватися в Раду.

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