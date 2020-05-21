Представники Донбасу в "Мінську" отримали російські паспорти: ОБСЄ вказали на обман РФ

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін і представники ОРДЛО, яких Росія залучила до участі в Тристоронньої контактній групі в Мінську, мають російські паспорти.
У четвер, 21 травня, українська делегація під час засідання Постійної ради ОБСЄ представила копії паспортів, передає "Укрінформ".
"Під час сьогоднішнього засідання Постійної ради в онлайн-режимі ми звернули увагу присутніх іноземних делегацій до спроб Росії на переговорах в Мінську не тільки зняти з себе відповідальність як з учасника конфлікту на сході України, а й нав'язати участь в засіданнях ТКГ тих людей, які не репрезентують населення тимчасово окупованих територіях Донбасу і взагалі є громадянами РФ", – розповів постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.
Євген Цимбалюк показав російські паспорти представників ОРДЛО
Крім копії російського паспорта Пушиліна, були показані документи "міністрів закордонних справ" "ЛНР" і "ДНР": Владислава Дейнего иа Наталії Ніканорової, які в Мінську виступають від імені ОРЛО та ОРДО.
Цимбалюк наголосив, що в переговорах ТКГ не можуть брати участь представники російської окупаційної влади, тим більше з паспортами Росії.
"Ми попросили всі делегації країн-учасниць ОБСЄ пам'ятати про це кожен раз, коли російська делегація буде намагатися просувати своє викривлене бачення складу ТКГ. Є тільки три учасники Тристоронньої контактної групи: Україна, РФ і ОБСЄ", – зазначив дипломат.
Євген Цимбалюк показав російські паспорти представників ОРДЛО
Євген Цимбалюк показав російські паспорти представників ОРДЛО
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