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21 травня • оновлено в 20:05
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Представники Донбасу в "Мінську" отримали російські паспорти: ОБСЄ вказали на обман РФ

5.4т
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Ватажок "ДНР" Денис Пушилін і представники ОРДЛО, яких Росія залучила до участі в Тристоронньої контактній групі в Мінську, мають російські паспорти.

У четвер, 21 травня, українська делегація під час засідання Постійної ради ОБСЄ представила копії паспортів, передає "Укрінформ".

"Під час сьогоднішнього засідання Постійної ради в онлайн-режимі ми звернули увагу присутніх іноземних делегацій до спроб Росії на переговорах в Мінську не тільки зняти з себе відповідальність як з учасника конфлікту на сході України, а й нав'язати участь в засіданнях ТКГ тих людей, які не репрезентують населення тимчасово окупованих територіях Донбасу і взагалі є громадянами РФ", – розповів постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

Євген Цимбалюк показав російські паспорти представників ОРДЛО

Євген Цимбалюк показав російські паспорти представників ОРДЛО

Крім копії російського паспорта Пушиліна, були показані документи "міністрів закордонних справ" "ЛНР" і "ДНР": Владислава Дейнего иа Наталії Ніканорової, які в Мінську виступають від імені ОРЛО та ОРДО.

Цимбалюк наголосив, що в переговорах ТКГ не можуть брати участь представники російської окупаційної влади, тим більше з паспортами Росії.

"Ми попросили всі делегації країн-учасниць ОБСЄ пам'ятати про це кожен раз, коли російська делегація буде намагатися просувати своє викривлене бачення складу ТКГ. Є тільки три учасники Тристоронньої контактної групи: Україна, РФ і ОБСЄ", – зазначив дипломат.

Євген Цимбалюк показав російські паспорти представників ОРДЛО

Євген Цимбалюк показав російські паспорти представників ОРДЛО

Євген Цимбалюк показав російські паспорти представників ОРДЛО

Євген Цимбалюк показав російські паспорти представників ОРДЛО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підрахували, скільки жителів Донбасу прийняли громадянство Росії.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Мирні переговори в Мінську
Особа
Денис Пушилін
Теги
ОБСЄ видача паспортів в Донецьку паспорт російські паспорти
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