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"Правове невігластво": В'ятрович розгромив ідею партії Зеленського

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У партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" продемонстрували незнання законів України, запропонувавши винести на місцеві референдуми перейменування міст, сіл і вулиць.

Про це заявив у ефірі ObozTV директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович, коментуючи відповідну ідею глави партії Дмитра Разумкова.

За словами В'ятровича, дана пропозиція – "черговий вияв правового невігластва Разумкова".

"Він міг би знати, що в Україні немає закону про місцевий референдум, в Україні немає такого інструменту", – заявив директор УІНП.

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Головний "слуга народу": якими заявами оскандалився Разумков
Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що "рішення про перейменування міст, сіл і вулиць мають ухвалювати ті, хто безпосередньо там перебуває і живе". На його думку, "місцеві ради не завжди відображають у повному обсягу інтереси місцевих жителів".

Раніше Дмитро Разумков припустив можливість проведення референдуму з мовного питання.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Володимир В'ятрович Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
референдум Партія "Слуга народу"
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
В'ятрович в "ЄС" і я за "ЄС"
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