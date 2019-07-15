"Правове невігластво": В'ятрович розгромив ідею партії Зеленського

У партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу" продемонстрували незнання законів України, запропонувавши винести на місцеві референдуми перейменування міст, сіл і вулиць.

Про це заявив у ефірі ObozTV директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович, коментуючи відповідну ідею глави партії Дмитра Разумкова.

За словами В'ятровича, дана пропозиція – "черговий вияв правового невігластва Разумкова".

"Він міг би знати, що в Україні немає закону про місцевий референдум, в Україні немає такого інструменту", – заявив директор УІНП.

Володимир В'ятрович zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що "рішення про перейменування міст, сіл і вулиць мають ухвалювати ті, хто безпосередньо там перебуває і живе". На його думку, "місцеві ради не завжди відображають у повному обсягу інтереси місцевих жителів".

Раніше Дмитро Разумков припустив можливість проведення референдуму з мовного питання.

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