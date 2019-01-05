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ПЦУ отримує Томос у Стамбулі: усі подробиці історичної події онлайн

2.7тЧитати матеріал російською

Українська делегація, яка буде отримувати Томос про автокефалію Православної церкви України, вже прибула до Стамбулу (Туреччина).

Про це у своєму Twitter повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій. "Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні", – написав глава парламенту.

На фото, крім Парубія, видно третього президента України Віктора Ющенка, міністра оборони Степана Полторака, предстоятеля ПЦУ Епіфанія і інших.

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Українцям покажуть Томос про автокефалію: як і коли це буде

Вранці 5 січня в резиденцію Вселенського патріархату в Константинополі (Стамбул) вже був доставлений виготовлений на пергаменті Томос про автокефалію Православної церкви України.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня відбудеться церемонія підписання Томосу для Православної церкви України Вселенським патріархом Варфоломієм.

На церемонії буде присутній президент України Петро Порошенко. "Відкривається нова ера в історії світового православ'я. Молимося за мир і єднання. Адже в єдності сила нашого народу. Єдність – це те, що забезпечить нам перемогу!" – заявив він перед візитом до Стамбула.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать митрополиту Православної церкви України Епіфанію.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Петро ПорошенкоМитрополит ЕпіфанійПатріарх Варфоломій
Місце
Україна
Теги
єдина церкваТомос
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Томос это обычная бумажка с Указом турецкого гражданина. Не подскажите когда рагули турка своим "господином" назначали? Хотя шаровары от турецкого слова шальвар, может быть гены на родину тянут
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
А у кацапочленорылых пидаров никакого Томоса никогда не было и нет - это секта чекистских раскольников в поповских рясах, которая занимается одурманиванием верующих с целью дальнейшего обогащения за счёт денежных потоков прихожан и погрязшая в скандалах, развратах, воровстве, педерастии и зоофилии! Нет там веры, нет там Божьей благодати и никогда не будет. Аминь!
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Петров Игорь
Петров Игорь
В Украине приходы бывшей УПЦ мп массово переходят в ПЦУ, а в немытой теперь церкви из навоза лепить будут.
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