ПЦУ отримує Томос у Стамбулі: усі подробиці історичної події онлайн

Українська делегація, яка буде отримувати Томос про автокефалію Православної церкви України, вже прибула до Стамбулу (Туреччина).

Про це у своєму Twitter повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій. "Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні", – написав глава парламенту.

На фото, крім Парубія, видно третього президента України Віктора Ющенка, міністра оборони Степана Полторака, предстоятеля ПЦУ Епіфанія і інших.

Українська Делегація прібула до Стамбулу отрімуваті # Томос Вселенський патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні. pic.twitter.com/3WoGQS4inq - Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 січня 2019 р

Вранці 5 січня в резиденцію Вселенського патріархату в Константинополі (Стамбул) вже був доставлений виготовлений на пергаменті Томос про автокефалію Православної церкви України.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня відбудеться церемонія підписання Томосу для Православної церкви України Вселенським патріархом Варфоломієм.

На церемонії буде присутній президент України Петро Порошенко. "Відкривається нова ера в історії світового православ'я. Молимося за мир і єднання. Адже в єдності сила нашого народу. Єдність – це те, що забезпечить нам перемогу!" – заявив він перед візитом до Стамбула.

6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать митрополиту Православної церкви України Епіфанію.

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