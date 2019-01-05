ПЦУ отримує Томос у Стамбулі: усі подробиці історичної події онлайн

Українська делегація, яка буде отримувати Томос про автокефалію Православної церкви України, вже прибула до Стамбулу (Туреччина).
Про це у своєму Twitter повідомив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій. "Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні", – написав глава парламенту.
На фото, крім Парубія, видно третього президента України Віктора Ющенка, міністра оборони Степана Полторака, предстоятеля ПЦУ Епіфанія і інших.
Українська Делегація прібула до Стамбулу отрімуваті # Томос Вселенський патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні. pic.twitter.com/3WoGQS4inq- Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 січня 2019 р
Вранці 5 січня в резиденцію Вселенського патріархату в Константинополі (Стамбул) вже був доставлений виготовлений на пергаменті Томос про автокефалію Православної церкви України.
Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня відбудеться церемонія підписання Томосу для Православної церкви України Вселенським патріархом Варфоломієм.
На церемонії буде присутній президент України Петро Порошенко. "Відкривається нова ера в історії світового православ'я. Молимося за мир і єднання. Адже в єдності сила нашого народу. Єдність – це те, що забезпечить нам перемогу!" – заявив він перед візитом до Стамбула.
6 січня після божественної літургії документ про автокефалію вручать митрополиту Православної церкви України Епіфанію.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
15 грудня в Києві відбувся Об'єднавчий Собор, на якому була створена Православна церква в Україні і обраний її голова митрополит Єпіфаній.
Константинопольський патріарх підтвердив намір надати 6 січня Томос Православній церкві України.
На захід відправився президент України Петро Порошенко разом з главою ПЦУ.
4 грудня патріарх Варфоломій закликав всіх глав автокефальних православних церков підтримати Православну церкву України.
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