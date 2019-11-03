Правда і вигадка: що не так із "бійкою" Богдана-Баканова і які будуть наслідки

Суботній вечір 2 листопада "вразила" новина про бійку глави Служби безпеки Івана Баканова і керівника Офісу президента Андрія Богдана. За словами деяких журналістів, конфлікт був настільки серйозний, що глава ОП після "сутички" залишився без переднього зуба.

Побилися вони нібито через боротьбу за кадрові перестановки в СБУ. Щоправда, як розповідають джерела OBOZREVATEL, бійки між Бакановим і Богданом не було. Вони лише посварилися, але до рукоприкладства не дійшло.

Що саме трапилося між людьми Володимира Зеленського і які масштабні скандали чекають команду Зе у майбутньому — читайте в матеріалі.

Як запустили вкидання?

Інформаційний простір вразила публікація від журналіста Станіслава Речинського, який розповів у своєму Facebook про бійку Баканова і Богдана в Офісі президента на Банковій.

"Команда Зе пішла в рознос. У середу на Банковій побилися Баканов і Богдан. Богдан відтоді на роботу не виходить. Причина конфлікту — призначення начальника ГСУ СБУ. Богдан хотів Нескоромного. Баканов — Вовка. Богдану вибили зуб", – стверджує журналіст, а також доповнює, що Баканов нібито є людиною олігарха Ігоря Коломойського.

Перша інформація про "бійку"

Буквально через годину інформацію Речинського підтвердила шефредакторка "Лівого берега" Соня Кошкіна у своєму Telegram-каналі, який має майже 40 тисяч підписників.

"Фактаж увесь підтверджую — перевірила. І щодо Богдана теж. Оцінки й акценти у мене дещо інші, але поки залишу їх при собі — зараз важливий саме фактаж", — написала Кошкіна.

Саме після її допису інформація поширилася у всіх ЗМІ, а також політичних Telegram-каналах.

Яка реакція учасників події?

Реакція ж від офіційних осіб з'явилася лише на ранок неділі. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко спростував інформацію у своєму Facebook.

"Вкотре надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, який заслуговував би хоч якоїсь довіри. Шкода, що на нього ведуться серйозні видання, яким довіряють люди", — написав Тимошенко.

Глава СБУ Іван Баканов у відповідь на запитання про конфлікт журналісту Роману Кравцю лише написав: "Дуже смішно", додавши в месенджері багато смайликів.

Сам же Андрій Богдан опублікував фото з посмішкою і просто "затролив" журналістів.

Що трапилося насправді?

За інформацією OBOZREVATEL, нібито "бійка" двох членів команди Зе — це інформаційна атака. У цій історії правди приблизно на 50%.

Конфлікт між Бакановим і Богданом дійсно був, але до рукоприкладства не дійшло. Вибитого зуба також не було. Зараз глава ОП Богдан не з'являється на робочому місці, бо перебуває за кордоном.

Ще одним цікавим аспектом є і той факт, що журналісти приписали Баканова до олігарха Коломойського. Це неправда, тому що нинішній глава СБУ ще пів року тому очолював передвиборчий штаб Зеленського і є другом дитинства президента. Раніше ж він був одним із співвласників "Кварталу 95" разом зі своєю дружиною.

Дуже неоднозначне призначення на посаду глави СБУ (а Баканов раніше навіть не мав військового звання) було спробою Зеленського перехопити ініціативу й поставити на спецслужбу свою людину. Варто згадати його скандальний вислів у перші місяці президентства, коли він погрожував бориспільському депутату "зателефонувати Баканову".

Гучні справи і перестановки в СБУ

Звернімо увагу не тільки на фейкову бійку двох "Б", а й на предмет спору між топчленами команди Зе. За інформацією сайту "ОРД", який також зробив "вкид" щодо бійки, все відбулося на ґрунті кадрових перестановок СБУ.

Це правда, але лише частково. Глава відомства отримав серйозне посилення від президента і готується звільнити свого заступника Владислава Бухарєва. Раніше він був нардепом від "Батьківщини", заступником голови ДФС.

За інформацією OBOZREVATEL, Бухарєв у нинішній команді СБУ був людиною Ігоря Коломойського, його також помічали в офісі олігарха. І така перестановка від Баканова є спробою його посилення і виведення з-під впливу олігарха СБУ. Також НАБУ та антикорупційні органи провели низку слідчих заходів, тому найближчим часом у правоохоронних органах пройдуть й інші звільнення.

Водночас інформація нібито про прослуховування в кабінеті Баканова з боку НАБУ — брехня. Хоча відомство все ж зловило цікаву рибку — близького друга Зеленського, "кварталівця" Юрія Корявченкова "Юзика", який зараз є нардепом від "Слуги народу".

Нібито він разом зі своєю дружиною й однокласником Зеленського обговорювали те, як ділитимуть фінансові потоки Кривого Рогу.

Команда Зеленського входить до фази турбулентності, саме тому її чекають кадрові перестановки вже найближчими тижнями. Вона нагадує культову "Республіку ШКІД", де Володимир Зеленський грає роль директора школи для безпритульних дітей Віктора Сороку, а вся команда Зе — тих самих дітей.

Повість Григорія Бєлих та Л. Пантелєєва розповідає про безпритульних хлопчаків 20-х років 20 століття, яких від тюрми може врятувати лише навчання і перевиховання. Вони б'ються, воюють один із одним, намагаючись показати, хто з них кращий. Над ними ж постійно нависає постать їхнього директора Сороки, у якого своя манера виховання дітей.

Чи працює вона — покаже лише час.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!