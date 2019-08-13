"Працюють на ворога!" Нардеп закликав підірвати два українські телеканали

Народний депутат 8-го скликання Сергій Висоцький ("Народний фронт") вважає, що потрібно підривати проросійські телеканали в Україні.

Про це політик повідомив в ефірі ток-шоу "Прямий ефір", обговорюючи українські телеканали "NewsOne" і "112 Україна".

"Ці канали, про які ми говоримо, які працюють проти України – на ворога, всі журналісти, які працюють там, – вони є комбатантами Російської Федерації. І ставиться до цих медіа, як до танків. Все, що з ними можна зробити – підірвати ПТУРом (Протитанкова керована ракета – Ред.), тобто закрити", – повідомив Висоцький.

Сергій Висоцький Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 13 липня в Києві двоє осіб обстріляли з гранатомета будівлю, в якому знаходиться "112 Україна".

Пізніше в мережі опублікували відео, на якому можна побачити момент обстрілу офісу телеканалу "112".

При цьому в Росії вважають, що причиною обстрілу будівлі "112 " з гранатомета міг стати анонс фільму Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну".

Раніше "NewsOne" мав намір провести телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Однак пізніше NewsOne раптово скасував телеміст з Росією, який був запланований на 12 липня, заявивши про тиск.

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