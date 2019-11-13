"Працює за російськими темниками!" У Порошенка висунули гучне звинувачення проти радника Зеленського

Радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який фактично виконує функції тіньового міністра закордонних справ і веде переговори з міжнародними партнерами України, має бути зміщений зі своєї посади.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз. На брифінгу були оприлюднені факти, які свідчать про те, що інформація, надана Андрієм Єрмаком послу Вільяму Тейлору, могла ввести в оману американського дипломата.

"Позиція Андрія Єрмака щодо відповідальності української влади за війну на Донбасі повністю відповідає російській риториці. А це означає, що Андрій Єрмак може бути провідником російського сценарію в оточенні президента Зеленського", – припустила Фріз.

Ірина Фріз, Андрій Єрмак

"Радник президента Зеленського з міжнародних питань пан Єрмак є людиною, яка повністю ретранслює російські меседжі. Я не знаю, чи мав він директиви від Зеленського, аби говорити такі речі, але саме він намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, адже пробує донести від офіційної української влади позицію про те, що в нас відбувається не агресія РФ, а громадянський конфлікт", – наголосила Фріз.

Як писав OBOZREVATEL, помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак спростував, що називав Петра Порошенка відповідальним за початок війни на Донбасі. Він нібито тільки обговорював можливу причетність колишнього глави держави до корупційних скандалів.

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