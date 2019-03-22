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Довічне за п'яне ДТП: нардеп розповів про посилювання покарань водіїв

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В Україні радять посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Так, наприклад, є пропозиції пожиттєво позбавляти водіїв прав на керування авто за скоєння ДТП під впливом алкогольного сп`яніння.

Про це в ефірі ObozTV повідомив народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Ігор Мосійчук. Він додав, що його комітет наразі розглядає також законопроект про прив`язання штрафів за порушення ПДР до мінімальної заробітної плати в Україні.

"Після цього розгляду його направлять до парламенту. Так само на комітет буде незабаром направлено законопроект щодо пожиттєвого позбавлення водійських посвідчень осіб, які вчинили ДТП у стані алкогольного сп`яніння. Думаю, парламент прийме це після президентської виборчої кампанії, десь у травні. Я б хотів, щоб у Верховній Раді був вибраний окремий день, присвячений правоохоронній діяльності, – вівторок або четвер", – сказав він.

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Свою пропозицію зафіксувати суму штрафів Мосійчук пояснює тим, що існують ризики підвищення інфляції в країні. Він переконаний, що прийнявши такий закон, у майбутньому його не доведеться переписувати.

Довічне за п'яне ДТП: нардеп розповів про посилювання покарань водіїв

"У нашому комітеті є пропозиція зробити не фіксовану суму штрафів, а прив`язану до мінімальної заробітної плати, тобто, у відсотках. Умовно кажучи, наприклад, 30 % чи 50% у залежності від правопорушення. Якщо ми напишемо штраф у розмірі 510 грн, який є зараз, а завтра буде інфляція і що тоді, переписувати закон? На моє переконання, не можна в ручному режимі регулювати це. У законі штрафи мають бути прописані у відсотках по відношенню до мінімальної чи середньої зарплати. Інакше нам доведеться переписувати ці норми кожні півроку через інфляцію", – зазначив Мосійчук.

Як повідомлявOBOZREVATEL у Раді пропонують збільшити штрафи за водіння без ременя безпеки в 10 разів. Окремо будуть карати і тих водіїв, які нехтують безпекою дітей. Це вже друга за останні півроку спроба нардепів посилити відповідальність. Як вказує офіційна статистика, в Україні висока смертність на дорогах і найнижчі штрафи за порушення ПДР у Європі.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 16.30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПДР
Особа
Ігор Мосійчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїништрафыПДРДТП
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