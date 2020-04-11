Головна Новини
11 квітня • оновлено в 18:05
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Єгор Фірсов
Єгор Фірсов
Всі статті автора

Пожежі в Чорнобильській зоні: підпал здійснила людина

8.8т

Вчора на запрошення Савіка Шустера був з невеличкою доповіддю стосовно пожежі в Чорнобильській зоні, в студії також були присутні Прем’єр-міністр, представники ДСНС, МВС.

Особисто виїжджав з фахівцями до місця подій, щоб дізнатися, яка ж там насправді ситуація з радіаційним фоном. Тому хочу звернутися до мешканців Київської, Житомирської областей, які, на жаль, відчувають в ці дні наслідки пожежі найбільше. Ситуація під контролем та, станом на сьогодні, в межах норми. Дозиметр показував у середньому 11-14, або мкЗв/ч то - 0,1 мікрозівертів. Ми продовжуємо моніторити ситуацію та будемо оперативно інформувати у разі її погіршення.

Хочу акцентувати увагу на тому, чому ж сталася ця пожежа - займання трави через людину, яка її підпалила. Друзі, не робіть цього, і скажіть батькам, друзям, щоб також цього не робили. Клімат змінюється, і у нас була вкрай малосніжна зима, фактично не було опадів навесні і тому ми маємо суцільну засуху. І це дуже небезпечно.

Тому я абсолютно підтримую ініціативу уряду щодо збільшення штрафів за самовільне випалювання рослинності. Станом на зараз штраф становить смішні 175 грн. Законопроект збільшує штрафи у десятки разів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Чорнобильська зона" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Єгор Фірсов Єгор Фірсов
Тема
Чорнобильська зона
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Єгора Фірсова
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
9
Цікаво
67
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Василюк Роман
Василюк Роман
Пане Фірсов ви можете рейд з дозиметром по всім лісопилкам і виробникам брикетів в Київській і Житомирській області організувати ? Попиляли дерева що залишилося спалили а тепер пиздітимуть на сталкерів які не користуються відкритим вогнем як правило
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • В Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19. Буде готова через 90 днів

  • У людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів, виявлено патологію

  • Як коронавірус передається в супермаркеті: наочне відео

Новини політики

Топпублікації

Топблоги