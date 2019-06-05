Позачергові парламентські вибори: Порошенко розкрив список "Європейської солідарності"

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що його партія "Європейська Солідарність" буде реалізовувати на практиці принцип рівності чоловіків і жінок.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши також відеоролик. На ньому зображено, як Порошенко біля офісу політсили спілкується з жінками і цілує немовля на руках однієї з них.

"Ми не просто обновляємося. Ми беремо за основу найпотужніші європейські принципи", – написав п'ятий український глава.

Скрін відео

Він назвав "Європейську солідрность" першою партією в Україні, "яка бере на себе зобов'язання не просто заявляти, а на практиці реалізовувати принципи рівності".

"Уже через кілька днів ви дізнаєтеся, скільки жінок у нашому списку. Але вже зараз можу сказати, що багато. І всі вони готові перемагати і рухати Україну вперед", – підсумував Порошенко.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в БПП обговорювали можливість висунення лідера політичної сили Петра Порошенка на пост прем'єр-міністра України.

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