"Повинні показати себе": партія Вакарчука різко засудила ідею "Слуги народу" щодо виборів

Глава партії "Голос" Юлія Клименко заявила, що політсила Святослава Вакарчука не підтримує ідею президента Володимира Зеленського провести дострокові місцеві вибори в 2019 році.

Позицію партії висловила вона в ході брифінгу в штабі в неділю, 22 липня, пише "Українська правда".

"Країна втомилася від калейдоскопу кандидатів і виборів цього року. Нам треба всім видихнути, спокійно подивитися, як буде працювати парламент наступні 12 місяців і після цього ухвалювати якісь рішення, в тому числі щодо місцевих виборів", – пояснила вона.

Зеленський і Вакарчук

За словами Клименко, місцеві вибори повинні відображати результати роботи нових сил у парламенті.

"Тому що зараз є ідея про те, щоб зробити місцеві вибори раніше, в 2019 році. Ми цю ідею не підтримуємо. Ми вважаємо, що партії, особливо нові партії, які зайшли в парламент, повинні показати себе, показати свою роботу", – зазначила вона.

Юлія Клименко Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL, після оголошення даних національного екзит-полу Зеленський сказав українцям "не розслаблятися" через місцеві вибори.

Раніше представник глави держави у Верховній Раді, кандидат в народні депутати за списком партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук також допустив можливість проведення дострокових виборів до органів місцевого самоврядування.

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