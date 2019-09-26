"Повинна бути єдиною!" Лукашенко потужно підтримав Україну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна неодмінно повинна бути єдиною і неподільною, незважаючи на те, що на її території живуть і люди інших національностей.

Свою позицію він озвучив на зустрічі з представниками українських ЗМІ 26 вересня, передає БЕЛТА.

"Не треба драматизувати ситуацію, що десь живуть угорці в Україні, поляки та інші. Це українські угорці, це українські поляки. Я так це розумію. Нехай на мене ні угорці, ні поляки не образяться. І для мене святе: Україна повинна бути єдиною і неподільною. На цій платформі в гарячі оонівські дні або без них ми будемо будувати відносини з нашими сусідами, і перш за все з нашою Україною", – наголосив президент Білорусі.

Лукашенко також згадав про приклад Югославії, яка через війну розпалася на частини. "Кому це вигідно? Легше керувати. Подумайте, кому вигідно, щоб Україна не була Україною", – зауважив глава Білорусі.

Олександр Лукашенко

Він також висловив своє ставлення до жителів західних областей України, з якими спілкувався ще під час військової служби і заявив, що не бачить нічого поганого в націоналізмі.

"Я познайомився з "ворожою" Західною Україною. Слухайте, на мене приголомшливе враження справило: я таких порядних, працьовитих людей ніде не бачив. І коли я пішов з війська, працював у сільському господарстві, я мав із ними дуже тісні взаємини, запрошував до себе працювати. Так, вони більш націоналістичні. А що, росіяни не націоналістичні щодо своєї країни? Чи ми менш націоналістичні, коли йдеться про країну?" – поставив риторичне запитання Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російсько-український конфлікт неможливо врегулювати без залучення США.

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