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27 вересня • оновлено в 19:47
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"Повинна бути єдиною!" Лукашенко потужно підтримав Україну

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна неодмінно повинна бути єдиною і неподільною, незважаючи на те, що на її території живуть і люди інших національностей.

Свою позицію він озвучив на зустрічі з представниками українських ЗМІ 26 вересня, передає БЕЛТА.

"Не треба драматизувати ситуацію, що десь живуть угорці в Україні, поляки та інші. Це українські угорці, це українські поляки. Я так це розумію. Нехай на мене ні угорці, ні поляки не образяться. І для мене святе: Україна повинна бути єдиною і неподільною. На цій платформі в гарячі оонівські дні або без них ми будемо будувати відносини з нашими сусідами, і перш за все з нашою Україною", – наголосив президент Білорусі.

Лукашенко також згадав про приклад Югославії, яка через війну розпалася на частини. "Кому це вигідно? Легше керувати. Подумайте, кому вигідно, щоб Україна не була Україною", – зауважив глава Білорусі.

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Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Він також висловив своє ставлення до жителів західних областей України, з якими спілкувався ще під час військової служби і заявив, що не бачить нічого поганого в націоналізмі.

"Я познайомився з "ворожою" Західною Україною. Слухайте, на мене приголомшливе враження справило: я таких порядних, працьовитих людей ніде не бачив. І коли я пішов з війська, працював у сільському господарстві, я мав із ними дуже тісні взаємини, запрошував до себе працювати. Так, вони більш націоналістичні. А що, росіяни не націоналістичні щодо своєї країни? Чи ми менш націоналістичні, коли йдеться про країну?" – поставив риторичне запитання Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російсько-український конфлікт неможливо врегулювати без залучення США.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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hunt andres
hunt andres
Молоцца, Батька. И при этом посоветлвал соседям забыть про Крым. Вопрос решенный)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Если только в границах 1654 годов.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Слишком много крови, чтобы быть единой
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