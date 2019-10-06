"Повертаючись до червоних ліній": Разумков зробив заяву про "особливий статус" Донбасу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що новий закон про особливий статус Донбасу не передбачатиме перетин "червоних ліній".

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна". Голова ВР зазначив, що його більше хвилює питання проведення виборів на окупованих територіях.

"Повертаючись до червоних ліній. Ключовим є питання про вибори. Вони можуть відбуватися винятково за українським законодавством, і це одна з тих "червоних ліній", про які ми говорили. Друге – вибори можуть відбуватися лише коли немає кулеметів, танків, іншої зброї. Тому що все це не дозволяє їх провести. Коли буде досягнутий безпековий компонент, про що говорять усі політики, і насамперед Президент і я, а також представники нашої політичної сили, тоді ми зможемо тільки за українським законодавством провести вибори на поки що тимчасово окупованій території. Коли в нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати так званий новий закон про особливий статус Донбасу", – сказав Разумков.

Дмитро Разумков

Спікер Верховної Ради підкреслив, що ніхто не буде порушувати "червоні лінії", які були вказані раніше, тому що від них залежить територіальна цілісність і суверенітет України.

"Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій закінчується в цьому році. І треба знаходити новий механізм, новий закон, і Президент про це говорив, що буде публічна позиція, це не писатиметься в Офісі Президента чи в закритому комітеті Верховної Ради. Це закон буде писатися разом із суспільством, тому що це питання дуже важливе для всієї держави", – зазначив Разумков.

За його словами, для того, щоб ні в кого не було думки, що новий закон про особливий статус передбачатиме федералізацію України, він повинен розроблятися із залученням експертів, громадськості, Верховної Ради, Офісу президента, а також закордонних партнерів.

"Так, у цій дискусії ми отримаємо якісний законопроєкт, який буде розглянутий Верховною Радою України публічно, така дискусія повинна бути в цьому питанні. І ми зможемо, залишаючись в тих "червоних лініях", із яких ми почали бесіду, напрацювати таке законодавство, яке зможе і зберегти інтереси держави, і повернути території та людей", – зазначив спікер.

Також він сподівається, що перемовини в "нормандському форматі" зможуть дати поштовх, який допоможе вийти з глухого кута. Разумков зауважив, що у разі відведенні військ із лінії розмежування безпека буде зберігатися за рахунок Національної гвардії, правоохоронців, які там перебуватимуть.

На запитання, чи не кине Україна своїх громадян, які після розведення військ залишаться за межею контролю українського війська, Разумков відповів: "Це українська територія і на ній будуть зберігатися закони України. А за дотриманням українських законів і безпекою наглядатимуть правоохоронні органи Української держави. Я впевнений, що до них долучаться і представники організації ОБСЄ, і журналісти, які теж дуже часто беруть участь у цьому процесі. Я впевнений, що ми у такий спосіб, на жаль, не швидко, але зможемо вийти з тієї патової ситуації, яку спостерігаємо протягом вже декількох років, і зможемо почати реалізовувати Мінські домовленості. І так, виконуючи ті пункти, які зазначені в Мінську, вийдемо на повернення, насамперед, людей і своїх територій".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гордон закликав Зеленського захистити Донбас і Крим парканом. Сам же президент України озвучив план дій щодо деокупації Криму й Донбасу.

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