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Повернення Росії в ПАРЄ руйнує принципи і цінності Європи – Ірина Геращенко

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Повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи порушило б усі принципи і цінності Європи, оскільки Кремль не виконав жодного з покладених на нього зобов'язань.

Про це під час виступу в ПАРЄ заявила віце-спікер Верховної Ради, член команди "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, передає прес-служба політсили.

"Озброєна агресія Росії триває вже 5 років. Результатблизько 13 000 убитих, 30 000 поранених, сотні заручників і політв'язнів Кремля. З початку російської агресії Асамблея ухвалила десятки резолюцій, однак РФ не виконано жодної з них. Асамблея засудила незаконний референдум у Криму, закликала припинити переслідування кримськотатарського народу і надати повний доступ місії ОБСЄ. Не виконано", – наглосила вона.

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Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

Радіо Свобода

Геращенко продовжила список порушень РФ: "Асамблея засудила невиконання Росією Мінських угод, закликала припинити вогонь і звільнити всіх заручників і політв'язнів, а також у співпраці з МКЧХ провести пошук зниклих безвісти. Не виконано".

Політик також нагадала про політв'язнів, яких незаконно утримує Кремль: Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба та інших.

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

eurosolidarity.org

Також під час виступу Геращенко звернула увагу на резолюцію №2259 з вимогою до Росії розблокувати судноплавство, звільнити 24 українських моряка. І констатувала, що РФ всупереч рішенню Міжнародного трибуналу ООН з морського права досі незаконно утримує українських військових.

"У листах, які я отримала від наших моряків з "Лефортово", вони дякують світу за боротьбу, чекають звільнення і пишуть, що свобода не обмежується тюремними стінами. Але чому тоді совість обмежується стінами цього залу?" – звернулася до ПАРЄ Геращенко.

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

eurosolidarity.org

"У рамках роботи гуманітарної групи в Мінську ми десятки разів закликали російську сторону звільнити бранців, проте Росія займає деструктивну позицію. Російська Федерація не виконала жодних резолюцій, ухвалених Асамблеєю", – зазначила парламентарій.

"Разом із тим, ціною руйнування цінностей і принципів і механізмів впливу Ради Європи обговорюється питання надання індульгенції Росії за всі скоєні нею злочини. Ми не будемо голосувати за такі рішення і закликаємо колег не займатися фарисейством. І захистити фундаментальні цінності Ради Європи", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко розповіла про зрадницьку поведінку представників європейських країн, які в ПАРЄ закривають очі на беззаконня Росії. Вона попередила про можливе зняття санкцій із РФ.

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Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Мир Миру
Мир Миру
"близько 13 000 убитих, 30 000 поранених, сотні заручників і політв'язнів Кремля" - питання до росіян: хіба така "ціна" швидко забувається?
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леня зе
леня зе
соси глотка соси.все шо не досмоктала у гниломордого и у шоколадного.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
А статьей ниже про великую перемогу в ПАСЕ написали... запутался я
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
УкроИгорёк ... так перемогли мы рашистов? Или нет?
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Ukr Igore
Ukr Igore
Шмурдяк Тарас, Ти лошара
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