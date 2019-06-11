"Поважають тільки сильних": Садовий озвучив план повернення Донбасу

Глава партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що Україна поверне окуповані території Донбасу, коли умови життя в державі будуть кращими, ніж в Росії.

Про це мер Львова заявив у вівторок, 11 червня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова". Він підкреслив, що "мінський формат" переговорів по Донбасу вже "мертвий".

Садовий заявив, що Україна "треба піднімати рівень економіки і рівень армії", оскільки в світі "поважають тільки сильних".

"Якщо Україна буде сильною, і рівень зарплат, життя, у нас буде в 2,3,4 рази вище, ніж в Росії, то ми дуже швидко повернемо окуповані території. Треба менше говорити, а більше працювати", - заявив він.

Андрій Садовий скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей. Таку пропозицію озвучив представник України в ТКГ Леонід Кучма.

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