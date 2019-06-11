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/Політика

"Поважають тільки сильних": Садовий озвучив план повернення Донбасу

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Глава партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що Україна поверне окуповані території Донбасу, коли умови життя в державі будуть кращими, ніж в Росії.

Про це мер Львова заявив у вівторок, 11 червня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова". Він підкреслив, що "мінський формат" переговорів по Донбасу вже "мертвий".

Садовий заявив, що Україна "треба піднімати рівень економіки і рівень армії", оскільки в світі "поважають тільки сильних".

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"Якщо Україна буде сильною, і рівень зарплат, життя, у нас буде в 2,3,4 рази вище, ніж в Росії, то ми дуже швидко повернемо окуповані території. Треба менше говорити, а більше працювати", - заявив він.

Андрій Садовий

Андрій Садовий

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих території Донецької та Луганської областей. Таку пропозицію озвучив представник України в ТКГ Леонід Кучма.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Андрій Садовий
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуСамопоміч
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Хохрякова Анна
Хохрякова Анна
Мoя блaгодaрность всeм тeм, кто показaл мнe чyдo-сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/8pimz1 Прoсто пpойдя oпpoc пoлyчила пoчти пoлyгoдовую зapплатy)) Пoльзуйтeсь, пока eщe eсть возмoжнoсть=)
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Ты с мусором разобраться не смог, рассказываешь нам тут про экономику и про армию, поучи лучше жену щи варить !
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Грузия...вернула???))))))))))))))
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