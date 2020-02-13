"Поважає без взаємності": Пєсков покепкував про почуття Путіна до України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито дуже поважає українців, однак не бачить від них взаємності.

Як пише "Газета.ru", так Пєсков прокоментував підсумки опитування соціологів, згідно з яким росіяни та українці почали гірше ставитися один до одного.

"Президент Путін завжди з великою повагою ставився і продовжує ставитися до українського народу. На жаль, взаємності від попередньої (української влади. – Ред.) ми не чули", – цинічно висловився прессекретар Путіна, не згадуючи про російську збройну агресію на Донбасі та окупацію Криму.

Володимир Путін "24 канал"

При цьому в погіршенні відносин між країнами він звинуватив Україну, яка нібито насаджує в своєму суспільстві русофобію.

"Русофобія була зведена протягом останніх кількох років в ранг державної внутрішньої політики. Це не могло не дати свої сумні результати в плані провокування негативних настроїв щодо нашої країни", – поскаржився Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час щорічної пресконференції 19 грудня Путін заявив, що вважає українців, білорусів і росіян "триєдиним" народом. Він підкреслив, що в його розумінні всі ці національності – одне і те ж саме.

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