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13 лютого • оновлено в 13:14
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"Поважає без взаємності": Пєсков покепкував про почуття Путіна до України

1.3т
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито дуже поважає українців, однак не бачить від них взаємності.

Як пише "Газета.ru", так Пєсков прокоментував підсумки опитування соціологів, згідно з яким росіяни та українці почали гірше ставитися один до одного.

"Президент Путін завжди з великою повагою ставився і продовжує ставитися до українського народу. На жаль, взаємності від попередньої (української влади. – Ред.) ми не чули", – цинічно висловився прессекретар Путіна, не згадуючи про російську збройну агресію на Донбасі та окупацію Криму.

Володимир Путін

Володимир Путін

"24 канал"

При цьому в погіршенні відносин між країнами він звинуватив Україну, яка нібито насаджує в своєму суспільстві русофобію.

"Русофобія була зведена протягом останніх кількох років в ранг державної внутрішньої політики. Це не могло не дати свої сумні результати в плані провокування негативних настроїв щодо нашої країни", – поскаржився Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час щорічної пресконференції 19 грудня Путін заявив, що вважає українців, білорусів і росіян "триєдиним" народом. Він підкреслив, що в його розумінні всі ці національності – одне і те ж саме.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Крокодил очень уважает зебру. Так уважает, что даже слезу пускает, когда её кушает. А зебра, крокодила не уважает... Вот, ЖЕЖ, крокодилофобка ))))
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