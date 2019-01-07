''Потрібно поділити'': Савченко закликала Україну ''вирішити суперечку'' з Росією

Народний депутат Надія Савченко, яка звинувачується в організації держперевороту, заявила про необхідність "поділити" Азовське море між Україною і Росією.

Таку заяву політик зробила в ефірі NewsOne. За словами Савченко, українські моряки, що потрапили у полон у результаті агресії Росії на Азовському морі, зможуть вийти на свободу не раніше, ніж вирішиться територіальна суперечка.

"Але я думаю, що в світовій політиці зараз менше схильності допомогти Україні швидко вирішити це питання дієвими методами, зокрема санкціями або конкретним тиском. Хлопці потрапили. Сподіваюся потрапили не на п'ять років, але до того, поки не вирішиться ситуація саме з правовим полем Керченської протоки і відкритих вод", — пояснила нардеп.

RT

Савченко наголосила, Україна і Росія повинні поділити кордон і тільки тоді ситуація стабілізується.

"Потрібно поділити море, яке є одним на двох. Потрібно ділити і маркувати кордон. Не хоче цього робити Росія, повинна зробити Україна. Ось про це треба говорити на міжнародному рівні", — сказала нардеп.

Правда, як це зробити, з огляду на складну ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму нардеп не розповіла.

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