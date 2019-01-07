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''Потрібно поділити'': Савченко закликала Україну ''вирішити суперечку'' з Росією

6.8тЧитати матеріал російською

Народний депутат Надія Савченко, яка звинувачується в організації держперевороту, заявила про необхідність "поділити" Азовське море між Україною і Росією.

Таку заяву політик зробила в ефірі NewsOne. За словами Савченко, українські моряки, що потрапили у полон у результаті агресії Росії на Азовському морі, зможуть вийти на свободу не раніше, ніж вирішиться територіальна суперечка.

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"Але я думаю, що в світовій політиці зараз менше схильності допомогти Україні швидко вирішити це питання дієвими методами, зокрема санкціями або конкретним тиском. Хлопці потрапили. Сподіваюся потрапили не на п'ять років, але до того, поки не вирішиться ситуація саме з правовим полем Керченської протоки і відкритих вод", — пояснила нардеп.

''Потрібно поділити'': Савченко закликала Україну ''вирішити суперечку'' з Росією

RT

Савченко наголосила, Україна і Росія повинні поділити кордон і тільки тоді ситуація стабілізується.

"Потрібно поділити море, яке є одним на двох. Потрібно ділити і маркувати кордон. Не хоче цього робити Росія, повинна зробити Україна. Ось про це треба говорити на міжнародному рівні", — сказала нардеп.

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Правда, як це зробити, з огляду на складну ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму нардеп не розповіла.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Надія Савченко
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Кто это животное выпустил из камеры? Гадя ещё одну статью захотела?
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
КТо эта дура
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Галенко Николай
Галенко Николай
Реально больная на голову, даёт советы, как пионервожатый пионерам. Сама никто и звать никак, сидит в дерьме по шею и чирикает, стратег с тактиком и исполнитель в одном горшке.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Галенко Николай, ТЮ!? :-))) Кугут вонючий, а не Вы ли скакали, требуя выпустить из кремлёвских застенков гэройиню, славэтну доцю украйинського народу Надию??? И вдруг - такой пассаж! Sic transit gloria mundi... :-)))))))
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