Чому план України щодо повернення Криму може провалитися: експертка розповіла про підступ Росії

Російські дипломати всіляко уникають спроб українських колег обговорити питання повернення окупованого Криму.

Про це OBOZREVATEL розповіла експертка з міжнародних відносин Юлія Осмоловська. Коментуючи ідею створення Україною платформи деокупації півострова, вона зазначила, що під час переговорів доходило до того, що росіяни вставали зі своїх місць і демонстративно залишали майданчик після питання про Крим.

"По-перше, російська влада в будь-якій формі відмовляється обговорювати питання Криму з українською делегацією або з іншими державами. Був витік інформації після чергового засідання ТКГ, що росіяни, щойно почувши питання про анексовану територію, демонстративно встають і йдуть. Вони засвідчують тим самим, що нібито питання вирішене. По-друге, все погіршується й тим, що за останній час у Росії внесли зміни до законодавства, і питання територіальної цілісності обговорювати на переговорах не можна", – пояснила експертка.

Російські окупаційні війська в Криму, 2014 рік

Окремо Осмоловська наголосила, що озвучена ідея про створення нової платформи віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій має і свої плюси.

"Робота над альтернативою й підвищення "ціни питання Криму". Це звернення України до міжнародних інстанцій, робота з судами, позовами, компенсаціями. Потрібно розвивати тему про те, що події у 2014 році були саме незаконною анексією півострова з боку РФ. Посилення санкцій із боку європейських партнерів. Оскільки в нинішньому вигляді вони не завдають смертельної шкоди для режиму в РФ", – йдеться в коментарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна планує повертати Крим шляхом розвитку власної держави та за допомогою міжнародного тиску.

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