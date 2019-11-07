"Потрібно говорити": Зеленський видав свій план щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке записав за кермом автомобіля Tesla (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ніякої капітуляції немає. Ми не можемо вирішити питання з війною, припинити її, не розмовляючи з людьми, як мінімум, у "нормандському форматі". Ви знаєте, що ми довго йшли до того, щоб відновити "нормандський формат". Із 2016 цих зустрічей не було, пройшло вже 3,5 роки, скільки людей, давайте порахуємо, загинуло за цей час", – сказав президент.

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За його словами, "нормандський формат" спрямований на те, щоб поновити діалог, який може нас наблизити до повного припинення війни і повернення наших територій, і найголовніше – повернення полонених.

"А який далі план дій? Як далі буде і в яких містах, містечках або місцях буде розведення, формат далі обміну наших людей буде, в які терміни? Який формат може бути для місцевих виборів? Всі ці питання треба один одному ставити і вирішувати на "нормандській зустрічі". Але обговорювати це, а потім вже приходити до нашого суспільства і говорити: ось такі є рішення, давайте їх обговоримо. Ніяких секретів від суспільства з цього приводу не буде, тому що ця тема дуже чутлива", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що Україна не піде на капітуляцію в переговорах щодо Донбасу.

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