|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Потрібен не піар, а результати": Насіров вказав на бездіяльність НАБУ

360Читати матеріал російською

Суспільство досі не побачило результатів роботи антикорупційних органів, незважаючи на великі бюджети, що виділяються на боротьбу з корупцією в країні.

Про це у програмі DokaZ із Олексієм Шевчуком заявив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Насіров

Роман Насіров

"Ми всі прагнемо жити в європейській правовій державі. Особливо після Революції Гідності, після Євромайдану. Коли я був народним депутатом, я підтримував створення нових спеціалізованих антикорупційних органів. Я голосував за всі антикорупційні ініціативи. Крім того, я підтримував Антикорупційне бюро та антикорупційну прокуратуру і на посаді голови Комітету ВР, і на посаді голови фіскальної служби, співпрацював із Генеральною прокуратурою. Але зараз ми говоримо: нам потрібні не артисти, а юристи. Потрібен не піар, а результати", — вважає голова ДФС.

Новини
Насіров запропонував створити в Кабміні нові міністерства

На думку Романа Насірова, громадяни України хочуть побачити результати діяльності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Люди хочуть побачити результати — повернуті гроші, покараних корупціонерів і доведені справи. Натомість ми тільки бачимо медійні історії, але не бачимо результатів. Прокуратура та СБУ звітують про сотні й тисячі корупційних справ. А нові антикорупційні органи — ми кажемо: хлопці, покажіть результати, а головне — зупиніть корупцію. Був чіткий піар-план, за ним рухалися, і на той час план працював. Але нових справ немає", — підсумував голова ДФС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Насіров вважає, що Україні необхідно провести нульове декларування, щоб вивести з тіні економіку. Відповідну реформу можна провести вже в найближчі місяці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Роман Насіров
Теги
Державна фіскальна служба УкраїниНАБУ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семенов Александр
Семенов Александр
Мне кажется к этому интервью, больше подошли бы фото и видео Насирова, когда он прикидывался "смертельно больным" )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки