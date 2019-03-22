"Потрібен не піар, а результати": Насіров вказав на бездіяльність НАБУ

Суспільство досі не побачило результатів роботи антикорупційних органів, незважаючи на великі бюджети, що виділяються на боротьбу з корупцією в країні.

Про це у програмі DokaZ із Олексієм Шевчуком заявив голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Насіров

"Ми всі прагнемо жити в європейській правовій державі. Особливо після Революції Гідності, після Євромайдану. Коли я був народним депутатом, я підтримував створення нових спеціалізованих антикорупційних органів. Я голосував за всі антикорупційні ініціативи. Крім того, я підтримував Антикорупційне бюро та антикорупційну прокуратуру і на посаді голови Комітету ВР, і на посаді голови фіскальної служби, співпрацював із Генеральною прокуратурою. Але зараз ми говоримо: нам потрібні не артисти, а юристи. Потрібен не піар, а результати", — вважає голова ДФС.

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На думку Романа Насірова, громадяни України хочуть побачити результати діяльності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Люди хочуть побачити результати — повернуті гроші, покараних корупціонерів і доведені справи. Натомість ми тільки бачимо медійні історії, але не бачимо результатів. Прокуратура та СБУ звітують про сотні й тисячі корупційних справ. А нові антикорупційні органи — ми кажемо: хлопці, покажіть результати, а головне — зупиніть корупцію. Був чіткий піар-план, за ним рухалися, і на той час план працював. Але нових справ немає", — підсумував голова ДФС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Насіров вважає, що Україні необхідно провести нульове декларування, щоб вивести з тіні економіку. Відповідну реформу можна провести вже в найближчі місяці.

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