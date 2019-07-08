Поступки Росії: стало відомо про план Зеленського щодо Донбасу

Команда президента України Володимира Зеленського конструює нову модель взаємин із Росією, яку коротко можна означити як "догідлива покірність".

Про це пише шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар у своєму блозі. За його словами, автором цієї моделі, вірогідно, є другий президент України Леонід Кучма. Ця стратегія передбачає "поблажливіше ставлення до Києва з боку російського президента Володимира Путіна в обмін на виконання частини кремлівських хотілок щодо України".

"Пазлики складаються в досить однозначну картинку:нова зелена команда збирається відмовитися від порошенківської доктрини "жодної поступки ворогу", яка базувалася головним чином на мобілізації національної свідомості та використанні дипломатичного інструментарію тиску на РФ. Судячи з усього, позиція офісу Зеленського — піти на частину вимог Кремля в обмін на локальні вимоги Києва: наприклад, звільнення затриманих українських моряків, потім — обмін полонених у форматі "всіх на всіх" та, очевидно, відведення важкого озброєння від лінії розмежування", — зазначається у блозі.

Володимир Зеленський і Леонід Кучма Сайт президента

Також Орест Сохар наголошує на ризиках цієї стратегії:

"По-перше, "зелена команда" здійснює лише один канал комунікації з РФ, другий — за такими адептами Володимира Путіна, як Віктор Медведчук. Телеміст українського телеканалу із пропагандиським російським — це лише початок. Далі буде знято всі заборони на трансляції російського агітпропу, а всі нев'їзні персони стануть голубами миру.

по-друге, про нову геополітику Зеленського не можна судити з окремих кроків, треба завжди дивитися, в який вектор вони складаються. І тут, на жаль, поліваріантність дуже невисока".

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