Поступки Росії: стало відомо про план Зеленського щодо Донбасу

Команда президента України Володимира Зеленського конструює нову модель взаємин із Росією, яку коротко можна означити як "догідлива покірність".
Про це пише шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар у своєму блозі. За його словами, автором цієї моделі, вірогідно, є другий президент України Леонід Кучма. Ця стратегія передбачає "поблажливіше ставлення до Києва з боку російського президента Володимира Путіна в обмін на виконання частини кремлівських хотілок щодо України".
"Пазлики складаються в досить однозначну картинку:нова зелена команда збирається відмовитися від порошенківської доктрини "жодної поступки ворогу", яка базувалася головним чином на мобілізації національної свідомості та використанні дипломатичного інструментарію тиску на РФ. Судячи з усього, позиція офісу Зеленського — піти на частину вимог Кремля в обмін на локальні вимоги Києва: наприклад, звільнення затриманих українських моряків, потім — обмін полонених у форматі "всіх на всіх" та, очевидно, відведення важкого озброєння від лінії розмежування", — зазначається у блозі.
Володимир Зеленський і Леонід Кучма
Сайт президента
Також Орест Сохар наголошує на ризиках цієї стратегії:
"По-перше, "зелена команда" здійснює лише один канал комунікації з РФ, другий — за такими адептами Володимира Путіна, як Віктор Медведчук. Телеміст українського телеканалу із пропагандиським російським — це лише початок. Далі буде знято всі заборони на трансляції російського агітпропу, а всі нев'їзні персони стануть голубами миру.
по-друге, про нову геополітику Зеленського не можна судити з окремих кроків, треба завжди дивитися, в який вектор вони складаються. І тут, на жаль, поліваріантність дуже невисока".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі планує обговорити зняття економічної блокади з окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Також на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі.
Крім того, було досягнуто домовленості про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.
Водночас "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.
П'ятий президент України Петро Порошенко розкритикував главу держави Володимира Зеленського через заяву про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження проти ОРДЛО.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!