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Поступки Росії: стало відомо про план Зеленського щодо Донбасу

12.6тЧитати матеріал російською

Команда президента України Володимира Зеленського конструює нову модель взаємин із Росією, яку коротко можна означити як "догідлива покірність".

Про це пише шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар у своєму блозі. За його словами, автором цієї моделі, вірогідно, є другий президент України Леонід Кучма. Ця стратегія передбачає "поблажливіше ставлення до Києва з боку російського президента Володимира Путіна в обмін на виконання частини кремлівських хотілок щодо України".

"Пазлики складаються в досить однозначну картинку:нова зелена команда збирається відмовитися від порошенківської доктрини "жодної поступки ворогу", яка базувалася головним чином на мобілізації національної свідомості та використанні дипломатичного інструментарію тиску на РФ. Судячи з усього, позиція офісу Зеленського — піти на частину вимог Кремля в обмін на локальні вимоги Києва: наприклад, звільнення затриманих українських моряків, потім — обмін полонених у форматі "всіх на всіх" та, очевидно, відведення важкого озброєння від лінії розмежування", — зазначається у блозі.

Володимир Зеленський і Леонід Кучма

Володимир Зеленський і Леонід Кучма

Сайт президента

Також Орест Сохар наголошує на ризиках цієї стратегії:

  • "По-перше, "зелена команда" здійснює лише один канал комунікації з РФ, другий — за такими адептами Володимира Путіна, як Віктор Медведчук. Телеміст українського телеканалу із пропагандиським російським — це лише початок. Далі буде знято всі заборони на трансляції російського агітпропу, а всі нев'їзні персони стануть голубами миру.

  • по-друге, про нову геополітику Зеленського не можна судити з окремих кроків, треба завжди дивитися, в який вектор вони складаються. І тут, на жаль, поліваріантність дуже невисока".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
при порохе эти хотелки узаконили в ООН, а зе как будто теперь виноват. У шоколадного спрашивайте что он там наобещал при обсуждении вторых минских соглашений!
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Sladko Semen
Sladko Semen
"пишет шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар" дальше можно не читать, проплаченный обоз отрабатывает деньги..
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Домбровска Катерина, а ты чем отрабатываешь? Почем минетик?))
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Sladko Semen, а может это ты отрабатываешь?
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васильевич василий
васильевич василий
Хо Хлы . Тикайте . Мы вас сейчас наебем
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