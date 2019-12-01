"Посміховисько з клоунами!" В РНБО відреагували на скандальну заяву Кривоноса

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос залишається на своїй посаді, його виведення зі складу деяких комісій не має політичного підґрунтя.

Про це заявили в прес-службі РНБО, коментуючи звинувачення Кривоноса в зриві програми з підвищення обороноздатності України.

"Сергій Кривонос залишається заступником секретаря РНБО України. Його виведення зі складу низки міжвідомчих комісій і груп пов'язане з перерозподілом функціональних обов'язків, і є робочим процесом, який не має жодної політичної складової", – йдеться в заяві відомства.

"Також необхідно відзначити, що Сергій Кривонос є прикомандированим до апарату РНБО України з Міністерства оборони України, і може бути повернутий у розпорядження міністра оборони України відповідно до поставлених завдань", – відзначили в РНБО.

Сергій Кривонос facebook.com/sgkryvonos

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергія Кривоноса наказом президента Володимира Зеленського відсторонили від посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО України та з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Військовослужбовець у свою чергу заявив, що РНБО перетворився в "посміховисько з клоунами".

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