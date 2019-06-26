Порушив сім статей ККУ: чиновнику ДФС оголосили про підозру

Прокуратура Одеської області оголосила про підозру чиновнику Державної фіскальної служби України Ігорю Чіпічадзе.

В.о. начальника Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, полковника податкової міліції підозрюють одразу у сімох кримінальних порушеннях. Про це йдеться у спецповідомленні першого заступника начальника Офісу великих платників податків ДФС Олександра Собчука.

Економічна правда

Прокуратура вимагає обрати міру запобіжного заходу підозрюваному – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн. Відповідне клопотання було направлено 25 червня 2019 року до Київського райсуду м. Одеси.

Чіпічадзе звинувачують у порушенні таких статей ККУ: ч.3 ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.2 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій), ч.4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах), ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч.1 ст. 364 (зловживання владою).

Кримінальне провадження було відкрито 14 березня 2018 року.

Скріншот спецповідомлення

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о. начальника головного управління ДФС в Дніпропетровській області Оксану Томчук відсторонили від посади на час проведення службової перевірки.

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