Порушення під час другого туру виборів в Україні: що відбувається на дільницях. Фото та відео

У неділю, 15 листопада, проходить другий тур місцевих виборів у низці міст України. Зафіксовано перші порушення на виборчих дільницях.

Зокрема, мера обирають у Сумах, Одесі, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському, Українці та Херсоні.

Національна поліція працює в посиленому режимі для запобігання порушень на виборах.

OBOZREVATEL безперервно стежить за ситуацією в режимі онлайн.

08:44 – В Українці на деяких ділянках урни не опечатано:

08:50 – Також в Українці глава комісії №320771 замість того, щоб роздати всі бюлетені на столи, як того вимагає закон, залишила частину на підвіконні, частину в сейфі, пише Telegram-канал Dubinsky.pro.

"Це класична схема, за якої здійснюється винос бюлетеня, для організації вкидань, каруселей та інших фальсифікацій", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виборчої кампанії напередодні місцевих виборів у 2020 році в Україні виявили безліч маніпуляцій і правопорушень. Найгірша ситуація склалася у великих містах.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на місцевих виборах в Україні 25 жовтня на 17:00 було зафіксовано 5877 порушень.