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Портников про обмін Криму на Донбас: Путін не зупиниться

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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Портников вважає, що Путін не має наміру зупинятися на Крим

Портников вважає, що Путін не має наміру зупинятися на Крим

Журналіст Віталій Портников впевнений, що президент РФ Володимир Путін не має наміру зупинятися на анексії Криму. Однак є люди, які будуть переконувати в зворотному.

У статті для "Радіо Свобода" він написав, що в намірах російського лідера його переконало останнє інтерв'ю про "подарунки російського народа", які він не має віддасть.

На думку Портникова, Крим був не метою, а інструментом. "Рішення про анексію мало стати для Заходу, на думку Путіна, потужним сигналом: припиніть підтримувати Україну! В "кримській промові" Путіна були чітко окреслені масштаби майбутньої російської експансії "подарунка більшовиків" – практично весь схід і південний схід України" , – написав журналіст.

Однак, зазначив він, планам Путіна не судилося збутися, тому що український народ виявився здатний чинити опір агресії і зупинити захоплення територій країни.

"Але Путін, впевнений, і не думав зупинятися на Криму – його останнє інтерв'ю про "подарунки російського народу" в цьому вкотре переконує", – підкреслив Портников.

Журналіст також розповів про "корисних ідіотів" Кремля, які будуть переконувати в тому, що Донбас Кремлю нібито не потрібен, тому що його захопили для обміну на Крим.

"До цих пір ви можете знайти" корисних ідіотів "Кремля, які будуть переконувати вас: Донбас Путіну не потрібен, він його захопив виключно для "обміну" на Крим. І як тільки Україна визнає, що "Крим наш", Росія піде з українського сходу і знову буде "дружити" з Україною, як ні в чому не бувало. Але я б залишив ці ілюзії в 2014 році. Ніякого Донбасу на Крим ніхто "обмінювати" не збирається. і анексія Криму, і війна на Донбасі, і підтримка проросійських сил в самій Україні – це всього лише різноманітні інструменти повернення самої України в російську "сферу впливу", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін пояснив одну з поправок до Конституції небажанням віддавати "подарунки русійського народу" республікам, які раптом захочуть вийти зі складу РФ.

УкраїнаВійна на ДонбасіАнексія КримуВолодимир ПутінВіталій Портніков
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  1. /Політика