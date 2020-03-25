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25 березня • оновлено в 05:18
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Портников: в Україні править мафія на чолі із Зеленським

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Ситуація в Україні, яка сформувалася після президентських і парламентських виборів 2019 року, нагадує узурпацію влади невеликою групою осіб (мафії) на чолі з колишнім телевізійним актором Володимиром Зеленським.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив український журналіст і публіцист Віталій Портников. За його словами, при цьому глава держави постійно бере на себе функції, не прописані в Конституції (повне інтерв'ю читайте тут).

"Після катастрофічних для України виборів 2019 року сформувалася непрофесійна парламентська більшість. В інших країнах таке управління мало б чітку назву – управління мафії, яка підпорядкувала собі державу за участю виборців. Тепер ситуація нагадує узурпацію влади невеликою групою осіб і самим президентом, який постійно бере на себе функції, не прописані в Конституції. Хоча до цього він ніколи не керував ніякою корпорацією і не має уявлення, що таке управлінські кадри. Його професія – телевізійний актор. Єдине, що у нього є – довіра громадян, заснована на їх наївній вірі в диво", – підкреслив Портников.

На його думку, монобільшість далека від розуміння процедури і самої логіки парламентаризму. Крім того, ще й "пов'язана з непрофесійним главою держави".

Вибори в Україні

Вибори в Україні

"Депутати від віртуальної політичної партії "Слуга народу", програму якої не знає жоден українець, проголосували за невідомих їм людей в уряд, запропонованих Зеленським. Депутати ВР не заслуховували прем'єр-міністра і міністрів ні минулого року ні цього. Вони голосують за список кандидатур, про який дізнаються за кілька годин до його призначення. Дійшло до того, що більшість кандидатів, запропонованих Зеленським на засіданні фракції правлячої більшості, відмовилася від участі в уряді. Але це нікого не зупинило. І це та реальність, в якій ми зараз живемо", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найближчим часом можуть сформувати новий уряд, оскільки чинний під керівництвом прем'єрміністра Дениса Шмигаля демонструватиме зниження рейтингів президента Володимира Зеленського.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Решетников Александр
Решетников Александр
Программа у СН четкая - НЕ ВОРОВАТЬ! От нее проституток и плющит. У Порниковой заканчиваются деньги на пластырь, латать рваное днище, и непроизвольно льется в эфир гуано.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Хто ему даст стать ВО ГЛАВЕ?!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну при порохе было же не так??? Цука меняют кровати в публичном доме....и едаков у корыта....а считают себя рыволюционерами гнiдостi!!!
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