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Портников пояснив, чому Москва вчепилася за Януковича

4.5тЧитати матеріал російською

Москва за жодних обставин не хотіла втрачати екс-президента-утікача України Віктора Януковича, оскільки перетворила його на свого агента.

Крім того, вона змусила його беззаперечно виконувати будь-які накази навіть на шкоду своїм інтересам, сказав український журналіст Віталій Портников у ефірі Ukrlife TV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віктор Янукович

Віктор Янукович

"Ми знаємо, чому Москва вчепилася за Януковича. Це теж тепер зрозуміло. Тому що він був їхнім агентом. Вони не сумнівалися в тому, що змусять його робити те, що їм потрібно, рано чи пізно. І вони не помилилися", — сказав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що окупація Криму принесла набагато більше проблем і труднощів Росії, ніж Україні. На його думку, Путін одним своїм рішенням загнав Росію в пастку, з якої цій країні просто не вибратися.

Також журналіст пояснив, чому Росія залишилася з "голою дупою" після скандального виступу Путіна в Москві.

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Особи
Віталій ПортніковВіктор Янукович
Місце
Україна
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Семенов Александр
Семенов Александр
А ведь когда то на этого пидара, лающего с пеной у рта,, (я имею в виду портникова) можно было смотреть без отвращения.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Этот гребень тоже ахент, его КГБ вербанул, когда учился в Мордоре на медовой (тухлодырой ) ловушке. Як Абвер завербовал героя украинского народа бандеру-бабу
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Поэтому он и тащил Украину в ассоциацию с ЕС. Он совсем дурак, это заднеприводный?
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