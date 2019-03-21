Портников пояснив, чому Москва вчепилася за Януковича

Москва за жодних обставин не хотіла втрачати екс-президента-утікача України Віктора Януковича, оскільки перетворила його на свого агента.

Крім того, вона змусила його беззаперечно виконувати будь-які накази навіть на шкоду своїм інтересам, сказав український журналіст Віталій Портников у ефірі Ukrlife TV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віктор Янукович

"Ми знаємо, чому Москва вчепилася за Януковича. Це теж тепер зрозуміло. Тому що він був їхнім агентом. Вони не сумнівалися в тому, що змусять його робити те, що їм потрібно, рано чи пізно. І вони не помилилися", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що окупація Криму принесла набагато більше проблем і труднощів Росії, ніж Україні. На його думку, Путін одним своїм рішенням загнав Росію в пастку, з якої цій країні просто не вибратися.

Також журналіст пояснив, чому Росія залишилася з "голою дупою" після скандального виступу Путіна в Москві.

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