Через вбивство Гандзюк? Порошенко звільнив голову Херсонської ОДА

Президент Петро Порошенко звільнив Андрія Гордєєва, якого пов'язують із убивством активістки Катерини Гандзюк, з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому на сайті глави держави у п'ятницю, 12 квітня.

Іншим своїм указом Порошенко призначив першого заступника голови Херсонської ОДА Дмитра Бутрія тимчасовим виконувачем обов'язків голови облдержадміністрації.

Андрій Гордєєв ХЕРСОН Онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 квітня активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" звернулися до Порошенка із закликом звільнити членів БПП, а саме — херсонських чиновників Андрія Гордєєва і Євгена Рищука.

6 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв подав у відставку, 9 квітня пішов у відставку заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук.

Раніше батько вбитої активістки Гандзюк заявляв, що організатор злочину співпрацював із главою Херсонської облради Владиславом Мангером і Гордєєвим.

Після тиску громадськості Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до злочину.

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