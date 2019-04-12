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Через вбивство Гандзюк? Порошенко звільнив голову Херсонської ОДА

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Президент Петро Порошенко звільнив Андрія Гордєєва, якого пов'язують із убивством активістки Катерини Гандзюк, з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться у відповідному указі, оприлюдненому на сайті глави держави у п'ятницю, 12 квітня.

Іншим своїм указом Порошенко призначив першого заступника голови Херсонської ОДА Дмитра Бутрія тимчасовим виконувачем обов'язків голови облдержадміністрації.

Андрій Гордєєв

Андрій Гордєєв

ХЕРСОН Онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 2 квітня активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" звернулися до Порошенка із закликом звільнити членів БПП, а саме — херсонських чиновників Андрія Гордєєва і Євгена Рищука.

  • 6 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв подав у відставку, 9 квітня пішов у відставку заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук.

  • Раніше батько вбитої активістки Гандзюк заявляв, що організатор злочину співпрацював із главою Херсонської облради Владиславом Мангером і Гордєєвим.

  • Після тиску громадськості Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до злочину.

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Особи
Петро ПорошенкоАндрій ГордєєвКатерина Гандзюк
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
Поздно Петя ........ пить Боржоми. Пять лет надо было их гонять а не перед выборами дергаться!!!
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