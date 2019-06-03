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Порошенко звернувся до Зеленського перед поїздкою в Брюссель і згадав Януковича

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П'ятий президент України Петро Порошенко звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського перед його першим офіційним візитом у столицю Європейського Союзу – Брюссель, який має відбутися 4 червня.

Відповідний ролик з'явився на сторінці Порошенка в Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Для всієї України важливо, щоб крім символів і розмов ми побачили чіткий сенс. Тому що у Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію, тоді як Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію", – наголосив він.

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Порошенко звернувся до Зеленського

Порошенко звернувся до Зеленського

За словами Порошенка, головне завдання Зеленського – зберегти напрацювання у відносинах з ЄС, які стали результатом роботи команди попереднього президента.

"Зберегти чотири союзи України та ЄСенергетичний, цифровий, митний, а головнепідтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз. Тому що членство в НАТОце безпека для країни і для громадянина, це мир на умовах України. А членство в ЄСце дотримання прав людини і добробут кожного українця", – зазначив він.

"Завтра важливий день. Тому я бажаю успіху й Україні, і її президенту", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які питання порушать лідери ЄС під час зустрічі із Зеленським. Президент України також проведе в Брюсселі переговори з керівництвом НАТО.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Європейський СоюзНАТО
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Крым Андрей
Крым Андрей
А что это за тип такой наглый? Херасе, какая-то свиная рожа президенту какие-то задания даёт, условия ставит.
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CARGO 100
CARGO 100
Опять бухой?
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