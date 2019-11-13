Порошенко зустрівся з радником президента Єврокомісії: про що говорили

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним радником президента Європейської Комісії Елмаром Броком.

Як передає сайт пресслужби "ЄС", під час зустрічі вони обговорили виклики, які стоять перед Україною на нинішньому етапі, передусім у контексті протидії триваючій російській гібридній агресії.

Сторони привітали вагому перемогу України над Росією у Міжнародному суді ООН щодо визнання юрисдикції суду в справі про порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та заборону всіх форм расової дискримінації. Це чергове свідчення, що РФ є агресором і несе відповідальність за скоєні злочини.

Петро Порошенко з Елмаром Броком

"Підтверджено, що санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Окрему увагу надано питанню протидії завершенню будівництва "Північного потоку 2" як загрози для енергетичної безпеки як України, так і ЄС", - сказано у повідомленні партії.

Крім того, сторони висловили стурбованість у зв’язку з останніми проявами тиску на свободу слова та засобів масової інформації в Україні. Також посадовці скоординували шляхи зміцнення відносин партнерства між партією "Європейська солідарність" та політичною родиною Європейської народної партії, зокрема напередодні Конгресу ЄНП у Загребі.

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією США на чолі з Куртом Волкером. Волкер зазначив, що останні п'ять років були найбільш продуктивними за всі роки незалежності як для розвитку держави, так і для зміцнення партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

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