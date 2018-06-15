Порошенко зустрівся з послами G7 і ЄС: деталі переговорів

Президент України Петро Порошенко зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу.

Сторони обговорили результати зустрічі лідерів G7, яка відбулася 8-9 червня в Канаді, щодо підтримки держави. Про це повідомила прес-служба президента.

"Глава держави відзначив, що українське питання є безумовно консолідуючим елементом у зовнішній політиці держав G7, а також наголосив, що єдність на підтримку України щодо відновлення територіальної цілісності та політики санкцій у зв'язку із триваючою російською агресією є дуже важливою", - сказано в повідомленні.

Також, на зустрічі обговорили питання незаконно утримуваних українців і політичних в'язнів у Росії.

Зустріч Петра Порошенка з послами G7 і ЄС Прес-служба президента України

"Президент України поінформував про зусилля, які докладаються з метою їх звільнення, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль у цьому контексті. Петро Порошенко відзначив набрання чинності Законом України "Про Вищий антикорупційний суд", а також поінформував присутніх про спрямування до Вищої ради правосуддя проекту Закону "Про утворення Вищого антикорупційного суду" відповідно до процедури, визначеної Конституцією України", - відзначили в прес-службі.

Зустріч Петра Порошенка з послами G7 і ЄС Прес-служба президента України

Порошенко підкреслив пріоритет запуску антикорупційного органу в країні як ключового елемента новоствореної інфраструктури.

"Під час зустрічі було обговорено прогрес України на шляху реформ, зокрема у контексті реформування сектору національної безпеки України. Важливу увагу також надано забезпеченню енергетичної безпеки України та ЄС. Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна - ЄС та Україна - НАТО у Брюсселі у липні цього року", - резюмували у відомстві.

Зустріч Петра Порошенка з послами G7 і ЄС Прес-служба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери країн "Великої Сімки" оголосили про підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Порошенко подякував державам за "потужний сигнал підтримки".