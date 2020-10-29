Порошенко жорстко відреагував на рішення КСУ: хто руйнує безвіз, нехай їде в Магадан

Руйнування антикорупційної інфраструктури руками ОПЗЖ, групи "За майбутнє" та частини депутатів з фракції "Слуга народу" має на меті не лише убезпечити владу від відповідальності за корупцію, а й повернути Україну в сферу російського впливу. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у відеозверненні.

Політик зазначив, що у спілкуванні із західними партнерами переконує їх зберегти безвіз для українських громадян, але позбавити його всіх представників влади, відповідальних за згортання реформ. Порошенко також повідомив, що фракція "Європейська Солідарність" готує законопроєкт, спрямований на запобігання кризі у стосунках з Євросоюзом.

"З 2014 до 2019 року наша команда в тісній співпраці з міжнародними партнерами, з громадськістю створила нову антикорупційну інфраструктуру. Найдосконаліше детальне електронне публічне декларування статків можновладців – найжорсткіше у світі. Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, новий Верховний Суд. Це було потрібно для реформ всередині країни. Це стало складовою частиною нашої європейської інтеграції і передумовою для отримання безвізу", – нагадав Петро Порошенко.

Він розповів про те, що створювати цю систему було дуже непросто.

"Опір усім нововведенням чинився скажений, і перетиснути його можна було лише завдяки сильній політичній волі. Так, ці новостворені структури небездоганні, кожна з них пережила свою хворобу зростання. Але система працювала, і наша команда передала її наступникам в цілком робочому стані", – зауважив Порошенко.

Наразі ж, переконаний лідер "ЄС", усі здобутки попередніх років стрімко втрачаються.

"Тепер, коли влада довершує її руйнування, навіть мої опоненти визнають, що побудова цієї інфраструктури була великим досягненням. Прямо як у тій приказці "Тоді йому ціну знаєш, як його втрачаєш", – говорить п’ятий президент.

Особливе занепокоєння, стверджує Порошенко, викликає ситуація довкола правоохоронних органів, зокрема тих, що покликані протидіяти корупції.

"Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи віддані на відкуп адвокатам Януковича. Вони на вимогу Зеленського перетворені на інструмент політичного переслідування опонентів влади. Офіс президента підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб Комісію з обрання нового очільника САП Банкова могла сформувала винятково з лояльних до себе людей. Підконтрольний Банковій Окружний адміністративний суд Києва нещодавнім рішенням щодо керівника НАБУ фактично блокує діяльність цього ключового антикорупційного органу", – перерахував Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" також нагадав, що ще раніше Зеленський замість продовження судової реформи на середньому і низовому рівнях спробував ліквідувати незалежність успішно сформованого за оцінками міжнародних партнерів Верховного Суду.

"Те, що сталося учора, дійсно заслуговує засідання РНБО. По формі все правильно. А по суті – це знущання. Тому що співавторами подання до Конституційного суду були народні депутати із групи "За майбутнє", неформальним лідером якої є близький політичний та бізнесовий партнер Зеленського... То ж у нас більш ніж достатньо підстав вважати, що персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури несе особисто Володимир Зеленський", – переконаний Петро Порошенко.

За його словами, це відбувається, зокрема, через намагання Зеленського убезпечити "Слуг" від претензій з боку антикорупційних органів, для чого треба покласти край їхній незалежності.

"Інша відповідь – глибша. Показово, що до ключових рішень у цьому напрямку дотичні відверто проросійська ОПЗЖ, з якою "Слуги" планують формувати коаліцію не лише на місцях, та олігархічна партія "За майбутнє". її куратор давно говорить, що Україні слід повернутися до сфери російського впливу. Отже, зрозуміло, чому саме їхні представники є авторами подань. І це вже геополітика", – вважає п’ятий президент.

Він наголошує: руйнування антикорупційних органів та антикорупційного законодавства завдає точкових і болючих ударів по відносинах України із Заходом, Європейським Союзом, Сполученими Штатами, по нашому європейському вибору, провокує глибоку кризу у стосунках з міжнародними партнерами, суперечить Угоді про асоціацію, підриває довіру.

Такі дії йдуть в розріз з Конституцією України, зокрема реалізації положень щодо стратегічного курсу України на членство в Європейському Союзі та НАТО – зазначає Порошенко.

"Зрозуміло, що тепер ще під більшу загрозу потрапив безвіз. Навіть українські дипломати в закритому листуванні б’ють на сполох. Нагадаю, Зеленський особисто запевняв, ніби з безвізом – усе гаразд. Або свідомо говорив неправду, або навіть не здатен усвідомити глибину проблеми", – зауважує Петро Порошенко.

Він підкреслив: всі українці не мусять платити безвізом за прорахунки влади.

"Я закликаю наших європейських партнерів не карати усіх українців позбавленням безвізу за гріхи влади. Кого слід карати – це всіх осіб, причетних до руйнації антикорупційної інфраструктури, тотального згортання реформ, гальмування України на шляху до Європи. Хай собі вільно мандрують не до Куршавелю, Монако чи Зальцбурга, а до Ростова, Москви і Магадана", – наголошує п’ятий президент.

Він наголосив, що очолювана ним політсила вже активно працює над мінімізацією негативних наслідків від цілеспрямованого знищення антикорупційної системи в Україні.

"Щоби якомога швидше виправити ситуацію, я дав завдання народним депутатам від нашої фракції негайно підготувати законопроект, який залатає усі пробоїни в антикорупційному законодавстві за останні півтора року і зможе запобігти кризі у стосунках України з Євросоюзом, в яку нас занурює організаційно та інтелектуально імпотентна українська влада", – резюмував Петро Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Євросоюзі після рішення КСУ заговорили про скасування безвізу. Згідно відповіді представника України при ЄС Миколи Точицького на запит віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Європейська комісія може розпочати механізм тимчасового припинення дії безвізового режиму для України після рішень Конституційного суду України щодо скасування відповідальності за незаконне збагачення.

Разом з тим, сама віцепрем’єрка заявила, що рішення КСУ не вплине на безвіз з ЄС.