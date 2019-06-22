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Порошенко заявив, що у майбутній Верховній Раді не буде співпрацювати з популістами і шанувальниками "русского міра"

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Партія “Європейська Солідарність” точно не буде співпрацювати у парламенті наступного скликання із політичними силами, які сповідують популізм або ідеї повернення України до “русского міра”, – про це лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу “Україна”.

“З ким я не бачу співпраці "Європейської Солідарності" в майбутній Верховній Раді? Я не бачу співпраці з представниками "русского міра", бо всі п’ять років ми боролися з тим, щоб Україна йшла в Європу і захистилась від агресії "русского міра". Ми не бачимо співпраці з популістами, бо популізм як ракова пухлина знищує майбутнє України порожніми невиконаними обіцянками. І ми не бачимо своєї співпраці з дилетантами, які навіть не знають, про що вони говорять, намагаючись на сьогоднішній день вчитись керувати державою за рахунок держави”, – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прес-служба партії "Європейська Солідарність"

“З будь-якими політичними силами, які не тільки задекларували, а й реалізують позицію європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції, – ми точно будемо співпрацювати”, – зазначив лідер партії.

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Він також нагадав, що за 28 років ідею європейської інтеграції України декларували багато політичних сил та діячів, які так нічого для цього і не зробили. “Я пишаюся тим, що за оцінками незалежних іноземних експертів за останні 5 років ми зробили більше реформ в Україні і більше для європейської інтеграції, ніж за попередні чверть століття. Ми знаємо і вміємо це робити. Ми, якщо хочете, дороговказ, GPS навігатор, який точно вкаже напрямок і розкаже, що й коли треба робити, щоб не зупинити рух реформ. Хоче хтось до нас приєднатися – ласкаво просимо”, – сказав Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко заявив, що пишається справами проти нього від "проросійських персонажів" і вважає їх як орден "За заслуги"

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Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Махно Семен
Махно Семен
Забавно......
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