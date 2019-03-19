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Порошенко заявив про важливість проведення аудиту якості будівництва доріг в Україні

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Президент Петро Порошенко наголосив на важливості проведення аудиту якості будівництва автомобільних доріг в Україні.

Про це він заявив на засіданні Ради регіонального розвитку під час доповіді голови Івано-Франківської державної адміністрації Олега Гончарука щодо розвитку області та, зокрема, будівництва автомобільних доріг, повідомили у прес-службі президента України.

Петро Порошенко в Івано-Франківську

Петро Порошенко в Івано-Франківську

Прес-служба президента України

"Важливо, щоб здійснювали не лише будівництво доріг, але й виконували вчорашнє рішення уряду про аудит якості і про боротьбу з корупцією на будівництві", – наголосив глава держави.

Петро Порошенко в Івано-Франківську

Петро Порошенко в Івано-Франківську

Прес-служба президента України

Порошенко підкреслив, що у час агресії проти України, коли гроші "відірвали від армії і передали на децентралізацію та дорожнє будівництво", корупція та мільйонні відкати є неприпустимими.

Рада регіонального розвитку в Івано-Франківську

Рада регіонального розвитку в Івано-Франківську

Прес-служба президента України

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"Друзі мої, це має бути не лише справою Порошенка. Це спільна справа, і ми постійно маємо про це говорити. Тому я повністю підтримую вчорашнє рішення Уряду про аудит як якості, так і процедури", – наголосив президент.

Рада регіонального розвитку в Івано-Франківську

Рада регіонального розвитку в Івано-Франківську

Прес-служба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко ввів в дію рішення РНБО, згідно з яким буде проведено аудит "Укроборонпрому".

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Особа
Петро Порошенко
Тег
ремонт і будівництво доріг
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