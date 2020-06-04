Експеримент із новими обличчями провалився, за вісім місяців урядовці, призначені президентом Володимиром Зеленським, довели економіку до кризи.

Відповідну заяву з трибуни Верховної Ради зробив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Так він відреагував на обговорення так званої програми дій уряду в парламенті.

Петро Порошенко eurosolidarity.org

На думку Порошенка, саме Зеленський несе всю відповідальність за поточний стан справ. Порошенко також звернувся до керівництва Верховної Ради з вимогою надати підписні листи для висловлення недовіри Кабінету міністрів.

"Сім місяців тому в цьому залі вже розглядали програму діяльності уряду, але мало хто навіть в цьому залі згадає прізвище, хто доповідав тоді програму дій уряду. Бо уряд зараз – це лише димова завіса, яка має прикрити реального господаря, людину, яка несе повну відповідальність за ситуацію в країні. І прізвище цієї людини – Володимир Зеленський. Він є прем’єр-міністром, він є міністром економіки, міністром соціальної політики, він є міністром внутрішніх справ і він є генеральним прокурором України", – наголосив Порошенко.

Політик нагадав, що у травні минулого року його команда передала країну з економічним зростанням 4,5% річних і з повною скарбницею грошей.

"Вже в грудні місяці вони створили комітет рятування промисловості від самих себе. Вісім місяців їм вистачило для того, щоб довести ситуацію до поточного стану. В цьому залі звучали самокритичні слова президента. Я їх цитую: "Економіка брала розгін, спіткнулася і ризикує проїхатися обличчям по землі". Це слова Зеленського, коли розглядалася програма", – нагадав Порошенко.

П’ятий президент дав наступникам поради щодо першочергових кроків для виходу країни з кризи.

"Зараз економіка на землі. І щоб рятувати економіку, робочі місця, щоб захистити людей, діяти треба негайно. Треба визначити галузі, які потребують найбільшої підтримки. Треба захистити малий та середній бізнес з відтермінуванням сплати банківських відсотків, відтермінуванням сплати податків, припинити корупційні зловживання з ПДВ, припинити корупцію на митниці, припинити кризу в енергетиці. Припинити розмови і починати нарешті діяти", – закликав Порошенко.

Розкритикував лідер "ЄС" і кроки чинної влади із залучення інвестицій в Україну.

"Інвесторам потрібні не няні. Інвесторам потрібний надійний захист і виконання зобов’язань держави. Треба негайно переглянути закон №1210, і якщо це основа вашої податкової політики, краще не робити нічого. Я наголошую і закликаю президента забезпечити формування професійного технократичного уряду. Звертаюся до керівництва Верховної Ради негайно видати нам підписні листи для збору підписів про недовіру цьому уряду", – зазначив політик.

"Експеримент із новими обличчями провалився. Україною управляти – це не вечір гумору чи конкурс краси. Це є високоінтелектуальна і високофахова справа", – резюмував Порошенко.

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