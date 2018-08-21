МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт

Порошенко залишився без підтримки Гройсмана і Яценюка

5.8тЧитати новину російською

Ідея створення єдиної центристської партії в Україні на базі однієї політсили для висунення єдиного кандидата в президенти не знайшла підтримки всередині влади.

Про це в інтерв'ю УП заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Ідея об'єднання центристських сил на базі однієї партії, одного кандидата в президенти і одного кандидата в прем'єри не витримала обговорень серед керівників різних політичних груп всередині влади. На це не пішов ні Гройсман (прем'єр-міністр. - Ред.), ні Яценюк (лідер "Народного фронту, екс-прем'єр. - Ред.). В результаті ця ідея вичерпала себе. На даний момент вона неактуальна", - наголосив Луценко.

Новини
Тимошенко і оточення Порошенко хочуть допитати через Яценюка - ЗМІ

При тому він зазначив, що президенту Петру Порошенку перед виборами не важлива підтримка з боку Гройсмана, Яценюка або ж мера Києва Віталія Кличка.

"Думаю, що йому важливіше заручитися підтримкою суспільства. Вона не дуже залежить від зусиль політиків. Президенту треба комунікувати з суспільством. Йому не потрібна підтримка керівників політичних партій. Йому потрібна підтримка людей, він з ними спілкуватися без посередників", - вважає генпрокурор.

Новини
У Порошенка заявили про повернення Яценюка у велику політику

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що представники Блоку Петра Порошенка і "Народного фронту" провели черговий раунд переговорів з питання об'єднання партій і досягли домовленості.

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євробачення-2019Президентські вибори 2019
Особи
Петро ПорошенкоЮрій ЛуценкоВолодимир ГройсманАрсеній Яценюк
Місце
Україна
Об'єкти
Блок Петра Порошенканародний фронт
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
11
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Ты бы клоун лучше смотрел бы за законностью - может быть твой кум и остался бы в президентском кресле
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги