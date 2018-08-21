Порошенко залишився без підтримки Гройсмана і Яценюка

Ідея створення єдиної центристської партії в Україні на базі однієї політсили для висунення єдиного кандидата в президенти не знайшла підтримки всередині влади.

Про це в інтерв'ю УП заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Ідея об'єднання центристських сил на базі однієї партії, одного кандидата в президенти і одного кандидата в прем'єри не витримала обговорень серед керівників різних політичних груп всередині влади. На це не пішов ні Гройсман (прем'єр-міністр. - Ред.), ні Яценюк (лідер "Народного фронту, екс-прем'єр. - Ред.). В результаті ця ідея вичерпала себе. На даний момент вона неактуальна", - наголосив Луценко.

При тому він зазначив, що президенту Петру Порошенку перед виборами не важлива підтримка з боку Гройсмана, Яценюка або ж мера Києва Віталія Кличка.

"Думаю, що йому важливіше заручитися підтримкою суспільства. Вона не дуже залежить від зусиль політиків. Президенту треба комунікувати з суспільством. Йому не потрібна підтримка керівників політичних партій. Йому потрібна підтримка людей, він з ними спілкуватися без посередників", - вважає генпрокурор.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що представники Блоку Петра Порошенка і "Народного фронту" провели черговий раунд переговорів з питання об'єднання партій і досягли домовленості.