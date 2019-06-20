Порошенко закликав зібрати РНБО для захисту ПЦУ від Москви

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав президента України зібрати РНБО.

Причиною став позов української філії Російської православної церкви (РПЦ) про скасування державної реєстрації автокефальної Православної церкви України (ПЦУ). Відповідне відеозвернення політик опублікував у Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Петро Порошенко Прямий

"Це не церковне питання. Це питання національної безпеки, яке потребує уваги і президента, і РНБО. Теза про те, що українська держава не повинна втручатися у церковні справи, – це красива теорія. А в суровій дійсності вона означає байдужість до російського втручання", – зазначив Порошенко.

П’ятий президент наголосив, що позов виплив після поїздки керівництва української філії РПЦ з лідером "Опоблоку" Вадимом Новинським до Москви.

"Що краще може ілюструвати реальність російського реваншу, контури якого стають все більш зримими? Все очевидніша атака на наші цінності, на фундамент державності, який потребує захисту", – сказав Порошенко.

Він додав, що "Європейська солідарність" йде на вибори, щоби у Верховній Раді дати відсіч силам реваншу, битися за українські цінності з прокремлівськими опоблоками і опозиційними платформами.

"Питання про нашу духовну незалежність від Кремля належить до сфери національної безпеки, і воно було, є і буде залишатися в центрі нашої уваги", – підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в народні депутати від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич заявила, що їх політсила здатна протистояти силам реваншу в Україні.

Раніше Петро Порошенко назвав головних опонентів "ЄС" на дочасних виборах до Верховної Ради – проросійські партії Бойка-Медведчука і Мураєва-Вілкула.

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