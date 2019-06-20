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Порошенко закликав зібрати РНБО для захисту ПЦУ від Москви

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Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав президента України зібрати РНБО.

Причиною став позов української філії Російської православної церкви (РПЦ) про скасування державної реєстрації автокефальної Православної церкви України (ПЦУ). Відповідне відеозвернення політик опублікував у Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Прямий

"Це не церковне питання. Це питання національної безпеки, яке потребує уваги і президента, і РНБО. Теза про те, що українська держава не повинна втручатися у церковні справи, – це красива теорія. А в суровій дійсності вона означає байдужість до російського втручання", – зазначив Порошенко.

П’ятий президент наголосив, що позов виплив після поїздки керівництва української філії РПЦ з лідером "Опоблоку" Вадимом Новинським до Москви.

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"Що краще може ілюструвати реальність російського реваншу, контури якого стають все більш зримими? Все очевидніша атака на наші цінності, на фундамент державності, який потребує захисту", – сказав Порошенко.

Він додав, що "Європейська солідарність" йде на вибори, щоби у Верховній Раді дати відсіч силам реваншу, битися за українські цінності з прокремлівськими опоблоками і опозиційними платформами.

"Питання про нашу духовну незалежність від Кремля належить до сфери національної безпеки, і воно було, є і буде залишатися в центрі нашої уваги", – підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат в народні депутати від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич заявила, що їх політсила здатна протистояти силам реваншу в Україні.

Раніше Петро Порошенко назвав головних опонентів "ЄС" на дочасних виборах до Верховної Ради – проросійські партії Бойка-Медведчука і Мураєва-Вілкула.

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Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Когда-то, в школе ещё, я баловался сочинением шуточных "эпических" поэм. Одна из них начиналась так: "Как-то летом спозаранку прокричал петух, и завел свою шарманку старый дед Евтух, под унылые аккорды вытер слёзы с глаз и, скривив печально морду, начал свой рассказ… " Вот примерно что-то такое делает сейчас и Пётр Алексеевич. Кто о чём, а голый о бане. Пусть в трусах у себя поищет - вдруг и там рука Москвы отыщется, которая давно и крепко держит его за яйца? :)
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Зашибись!!!)))))) Главное не останавливаться. Добейте это государственное недоразумение (Украина) Территория, которая сейчас называется Украиной, никогда не была государством и никогда им не будет.
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