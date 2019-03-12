"Порошенко втік з мітингу в Житомирі": з'явилися реальні фото

Поширені фотографії з президентом Петром Порошенком, який нібито тікає з мітингу у Житомирі, виявилися змонтованими. Потрібний кадр вирізали зі знімку, на якому президент навпаки підходить до присутніх людей, а потім тисне їм руки.
Прес-секретар глави держави розмістив у Facebook справжні фотографії. За словами Святослава Цеголка — це вкидання проросійських сил.
"Класичний фейк, коли фото підрізають. Сподіваюся, у тих, хто його поширив, не забракне сміливості подати спростування. Ні сміливості, ні совісті не вистачить тільки пропагандистам з РФ та їхнім поплічникам", — написав він.
Крім того, сам автор фотографій житомирський репортер Леонід Шевчук оприлюднив реальні знімки, які він зробив на заході.
"Всім зрадофілам присвячується. Я — автор фото з президентом, який іде до людей! Не тікає, а йде до натовпу тисяч осіб, зокрема і натовпу з опонентами. Ці фото, зроблені до мітингу, коли Порошенко тільки виходить до людей", — зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МВС Арсен Аваков висунув нові звинувачення щодо "сітки Порошенка".
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