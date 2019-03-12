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"Порошенко втік з мітингу в Житомирі": з'явилися реальні фото

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Поширені фотографії з президентом Петром Порошенком, який нібито тікає з мітингу у Житомирі, виявилися змонтованими. Потрібний кадр вирізали зі знімку, на якому президент навпаки підходить до присутніх людей, а потім тисне їм руки.

Прес-секретар глави держави розмістив у Facebook справжні фотографії. За словами Святослава Цеголка — це вкидання проросійських сил.

"Класичний фейк, коли фото підрізають. Сподіваюся, у тих, хто його поширив, не забракне сміливості подати спростування. Ні сміливості, ні совісті не вистачить тільки пропагандистам з РФ та їхнім поплічникам", — написав він.

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"Порошенко втік з мітингу в Житомирі": з'явилися реальні фото

"Порошенко втік з мітингу в Житомирі": з'явилися реальні фото

"Порошенко втік з мітингу в Житомирі": з'явилися реальні фото

"Порошенко втік з мітингу в Житомирі": з'явилися реальні фото

"Порошенко втік з мітингу в Житомирі": з'явилися реальні фото

"Порошенко втік з мітингу в Житомирі": з'явилися реальні фото

Крім того, сам автор фотографій житомирський репортер Леонід Шевчук оприлюднив реальні знімки, які він зробив на заході.

"Всім зрадофілам присвячується. Я — автор фото з президентом, який іде до людей! Не тікає, а йде до натовпу тисяч осіб, зокрема і натовпу з опонентами. Ці фото, зроблені до мітингу, коли Порошенко тільки виходить до людей", — зазначив він.

"Порошенко втік з мітингу в Житомирі": з'явилися реальні фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МВС Арсен Аваков висунув нові звинувачення щодо "сітки Порошенка".

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Тема
російська пропаганда
Особи
Петро ПорошенкоСвятослав Цеголко
Місце
УкраїнаЖитомир
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Так то .., идет ОТ СЦЕНЫ, в направление своего автотранспорта, по дороге жмет руки проплаченным зевакам )
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