Порошенко у Страсбурзі: вітаю схвалення резолюції Європарламенту щодо українських політв'язнів у Росії

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав схвалення новообраним складом Європейського парламенту резолюції щодо українських політичних в'язнів у Росії.

"Беручи участь у сьогоднішніх дебатах, відчував, що перебуваю у колі щирих друзів вільної незалежної європейської України, які вболівають за долю українських громадян. Глибоко вдячний за чіткий заклик з боку європейських депутатів до російської влади невідкладно та безумовно звільнити всіх українських громадян, які незаконно утримуються на території Росії та тимчасово окупованих нею територій України, включаючи 24 українських моряків", – цитує його пресслужба "ЄС".

Він наголосив, що особлива увага Європарламенту до свободи українців підкреслює той факт, що у тексті резолюції закріплено поіменний список зі 130 українських політичних в'язнів.

"Приєднуюся до вимоги до російської влади оприлюднити повний список українських громадян, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, та надати безперешкодний доступ до тимчасово окупованих територій України для представників міжнародних неурядових організацій, які опікуються правами людини", – зазначив Порошенко.

"Підтримую ініціативу щодо започаткування Європейським Союзом механізму постійного моніторингу за політично вмотивованими судовими процесами в Росії та тимчасово окупованому Криму, а також направлення незалежних лікарів до українських політичних в'язнів, щоб отримати об'єктивну картину стану їхнього здоров'я", – додав політик.

Він наголосив, що високо цінує консолідовану позицію Європарламенту щодо необхідності не лише зберігати чинний режим санкцій щодо Російської Федерації за порушення територіальної цілісності та агресію проти України до повного виконання Мінських домовленостей, але і надалі посилювати обмежувальні заходи проти Росії та осіб, відповідальних за затримання, засудження та порушення прав політичних в'язнів.

Петро Порошенко

"Вдячний за чітке засудження Європарламентом акту агресії Росії проти України 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки та вимогу повністю виконати наказ міжнародного трибуналу з морського права та невідкладно й безумовно звільнити 24 українських моряків та три кораблі. Характерно, що Європарламент окремо визнав умови звільнення українських моряків, викладені у російських дипломатичних нотах 25 червня 2019 року, такими, що суперечать наказу міжнародного трибуналу та спрямованими на погіршення ситуації", – сказав Порошенко.

Він також висловив радість, що за підсумками численних зустрічей команди "Європейської солідарності" з керівництвом ключових політичних груп Європарламенту, оновленою Групою друзів європейської України та багатьма європейськими депутатами вдалося не лише вийти на максимально амбітний текст резолюції на захист свободи всіх українських громадян, які незаконно утримуються Кремлем, але і сформувати на перспективу нове потужне та консолідоване ядро Європейського парламенту на підтримку територіальної цілісності та євроінтеграційного курсу нашої держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 18 липня, новообраний Європейський парламент підтримав резолюцію України щодо політичних в'язнів Кремля, якою засуджуються дії країни-агресора Росії.

Нагадаємо, політична сила Порошенко наполягала на тому, щоб Євпропарламент долучився до тиску на Росію заради звільнення бранців Кремля та незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

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