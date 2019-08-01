Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Порошенко таємно зустрічався з Коломойським – Портнов

3.3т Читати матеріал російською

Екс-заступник глави адміністрації президента при Вікторі Януковичі, юрист Андрій Портнов заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко таємно зустрівся з олігархом Ігорем Коломойським.

Відповідна інформація з'явилася на його сторінці в Facebook.

"Петре Олексійовичу, Ви скаржилися, що дізнаєтеся про себе новини з мого Telegram-каналу. Повідомляю новину, що за моїми даними, понад місяць тому Ви для чогось зустрічалися з Ігорем Коломойським", – написав Портнов.

Новини
Екс-заступник глави АП Портнов домігся відкриття кримінальної справи проти НАБУ
Андрій Портнов

Андрій Портнов

Цензор.НЕТ

"Поясніть, чи був такий факт, що Вас привело на цю зустріч, чия це була ініціатива, про що Ви говорили і чому Ігор Коломойський вас уже більше місяця не критикує?" – звернувся він до президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портнов виклав у мережу розмову-компромат голови парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Сергія Пашинського.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Петро Порошенко Ігор Коломойський Андрій Портнов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
18
6
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
То же самое, что у Лободы ( или Лорак, какая разница) выпала грудь....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
Хер Портнов (в Австрии где прятался он был Хер) при порошенко Коломойский Медведчука и Хер портнов сидели под шконкой.... оборзели при сейчас ....
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
петя откупился) договорились хитрые...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel