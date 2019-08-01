Порошенко таємно зустрічався з Коломойським – Портнов

Екс-заступник глави адміністрації президента при Вікторі Януковичі, юрист Андрій Портнов заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко таємно зустрівся з олігархом Ігорем Коломойським.

Відповідна інформація з'явилася на його сторінці в Facebook.

"Петре Олексійовичу, Ви скаржилися, що дізнаєтеся про себе новини з мого Telegram-каналу. Повідомляю новину, що за моїми даними, понад місяць тому Ви для чогось зустрічалися з Ігорем Коломойським", – написав Портнов.

Андрій Портнов Цензор.НЕТ

"Поясніть, чи був такий факт, що Вас привело на цю зустріч, чия це була ініціатива, про що Ви говорили і чому Ігор Коломойський вас уже більше місяця не критикує?" – звернувся він до президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портнов виклав у мережу розмову-компромат голови парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Сергія Пашинського.

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