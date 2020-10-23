Порошенко розповів, як у 2014 році зміг отримати для України зброю із Заходу

Україні у 2014 році вдалося не просто швидко сформувати антипутінську коаліцію, а й подолати ембарго на постачання західного озброєння.

Про це нагадав п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час дискусії на Спеціальному Київському Безпековому Форумі. Він зазначив, що тоді країні було необхідно отримати озброєння.

"Нам треба було створювати новий формат світової коаліції на підтримку України з санкціями, поставкою нам летального озброєння. Я хочу нагадати – коли я вступив на посаду президента 7 червня 2014 року, проти України діяло офіційне ембарго західних країн на постачання будь-якої зброї, навіть нелетальної", – зауважив Порошенко.

Він пригадав, що тоді не міг отримати зброю у Німеччині та Італії.

"Я в Німеччині двигун для танка не міг купити, бо це була продукція подвійного призначення. Я в Італії не міг купити навігаційне обладнання, тому що нам директиви забороняли. І прорив був перший, коли на переговорах з Франсуа Олландом ми домовилися за одну зустріч про зупинку будівництва і постачання вертолітоносців Містраль і постачання нам дуже важливих елементів радіоелектронної боротьби. Ми закупили, щоб в 2015 році поставили, включили, на 30 км навколо дротові телефони перегоріли. І ми це використовували на фронті", – згадав лідер "Європейської солідарності".

"У нас не було жодного дрону. Я хочу нагадати, скільки критики було, коли я ухвалив рішення під час візиту в Туреччину і зустрічі з Ердоганом закупити бойові ударні дрони. Подивіться зараз, як вони застосовуються в Азербайджані. Саме такі, як ми купили. І подивіться, як вони "використовуються" в Україні", – зауважив Порошенко.

Він також зазначив, що скоро вже два роки як президент Володимир Зеленський при владі, і в нього є достатньо повноважень, щоб почати реалізовувати власну безпекову стратегію, а не сподіватися на примарні "гарантії" Будапештського меморандуму.

"Скоро 2 роки, чоловіче. Подобається Будапештський меморандум – роби по Будапештському. Подобається Мінськ – роби по Мінську. Подобається інший – роби!", – закликав Порошенко.

"Самі не розумієте – спитайте в розумних людей, вам підкажуть. Навіщо питати в українців, які життя віддають за те, щоб захистити свою землю, чи треба нам скористатися можливістю "бетонних" гарантій, які містяться в Будапештському меморандумі? Спитайте в Кравчука, там немає бетонних гарантій, спитайте в експертів з міжнародного права, там взагалі немає гарантій", – констатував Порошенко.