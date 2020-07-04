Порошенко розповів BBC про помсту недосвідченого політика і 'п’ятої колони' Кремля

Політичні переслідування проти п’ятого президента України – це помста недосвідченого президента Володимира Зеленського, в оточенні якого є представники "п’ятої колони" Кремля. Про це Петро Порошенко заявив в ексклюзивному інтерв’ю кореспонденту телеканалу BBC Джоні Фішеру.

"Це – помста. Це помста недосвідченого політика, який вважає, що у такий спосіб вдасться вирішити його проблему. Він вважає, що зараз, коли його рейтинг стрімко падає, він має замінити крах реформ, лихо в економіці, глибоку економічну кризу, катастрофу в боротьбі проти коронавірусу і драматичну, погану ситуацію щодо захисту нашої держави від російської агресії, – він хоче замінити всі ці потрібні реформи, на які чекає країна, на телешоу. Бо телешоу – це єдине, на чому він знається, що він може професійно робити. Але люди не вірять у це телешоу – і це найголовніше", – наголосив Порошенко.

На запитання журналіста, чи не шкодує він про меседжі своєї виборчої кампанії і борди, на яких Порошенко був проти Путіна, п’ятий президент відповів: "Я був би одним із найщасливіших людей у світі, якби я помилявся. Та на жаль, це правда. І "п‘ята колона" Кремля зараз грає дуже важливу роль в Україні. Команда людини з Кремля, яка п’ять років мого президентства просиділа в Москві, – тепер він представлений в Офісі президента, у Державному бюро розслідувань, в Генеральній прокуратурі. Саме про це я й казав торік. І, на жаль, я мав рацію, а мої критики помилялись", – запевнив Порошенко.

"Я не кажу, що український президент – людина Путіна. Ніколи. Я кажу, що він доволі недосвідчений, і його команда, до якої належить одна особа, яка перебувала в Росії всі п’ять років мого президентства, точно грає дуже негативну роль. І в цій ситуації – це політична відплата. Я абсолютно переконаний, що нам треба об’єднувати країну, а не роз’єднувати. Український народ чекає цього від української влади, включно з президентом", – переконаний Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський районний суд Києва переніс засідання з обрання запобіжного заходу п'ятого президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку на 8 липня.