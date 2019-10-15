"Посади не цікавлять!" Порошенко розказав про політичні амбіції

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що не має амбіцій щодо посад, а прагне захистити інтереси України.

Про це він сказав у інтерв'ю Прямому каналу. За словами п'ятого президента, він буде робити уе можливе для того, щоб відстоювати Україну та її інтереси.

"Я хотів би, щоб чітко була відома позиція Порошенка. Моя мотивація для того, щоб зараз робити політичні заяви полягає виключно в тому, щоб захистити українські інтереси і аж ніяк не пов’язана зі спробою зайняти будь-які посади", – сказав політик.

Петро Порошенко 112 канал

"Жодні посади Порошенка не цікавлять", – підкреслив він.

Порошенко зазначив, що має абсолютно чітку мотивацію – захистити Україну. І для цього він робитиме усе, що в його силах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська cолідарність" Петро Порошенко, вітаючи українських воїнів з Днем захисника України, заявив, що за п’ять років дата 14 жовтня закарбувалася в українській історичній пам’яті і наш народ відзначає нове свято, вшановуючи своїх героїв та захисників. Він зазначив, що Україна пишається своєю армією, яку боїться агресор.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся