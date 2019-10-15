Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 12:26
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Посади не цікавлять!" Порошенко розказав про політичні амбіції

912 Читати матеріал російською

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що не має амбіцій щодо посад, а прагне захистити інтереси України.

Про це він сказав у інтерв'ю Прямому каналу. За словами п'ятого президента, він буде робити уе можливе для того, щоб відстоювати Україну та її інтереси.

"Я хотів би, щоб чітко була відома позиція Порошенка. Моя мотивація для того, щоб зараз робити політичні заяви полягає виключно в тому, щоб захистити українські інтереси і аж ніяк не пов’язана зі спробою зайняти будь-які посади", – сказав політик.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

112 канал

Новини
"Питання життя і смерті!" Порошенко висунув пропозицію країнам-членам НАТО

"Жодні посади Порошенка не цікавлять", – підкреслив він.

Порошенко зазначив, що має абсолютно чітку мотивацію – захистити Україну. І для цього він робитиме усе, що в його силах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська cолідарність" Петро Порошенко, вітаючи українських воїнів з Днем захисника України, заявив, що за п’ять років дата 14 жовтня закарбувалася в українській історичній пам’яті і наш народ відзначає нове свято, вшановуючи своїх героїв та захисників. Він зазначив, що Україна пишається своєю армією, яку боїться агресор.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
а,какие тебе,свинья запойная,могут должности предложить?и,какие дураки посмеют это сделать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Молодец Петро!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Не нужны должности потому как воровать уже нечего уже все своровано …. Украинцы зря вы его не выбрали на еще раз - жить вам было бы веселей ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel