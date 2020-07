П’ятий президент України Петро Порошенко привітав США із Днем незалежності. Відповідне привітання з'явилося на його офіційній сторінці у Twitter.

"Мої щирі вітання дружній американській нації четвертого липня! Ми в Україні дуже цінуємо відносини стратегічного партнерства між нашими країнами. Ніхто не міг би підірвати наш союз, заснований на єдності та солідарності, демократії та свободі", – зазначив Порошенко.

My sincere congratulations to the friendly American nation on the Fourth of July! We in Ukraine greatly value relations of strategic partnership between our countries. No one could undermine our alliance based on unity and solidarity, democracy and freedom.Happy Independence Day! pic.twitter.com/o5YLiALvlh