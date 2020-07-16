П'ятий президент Петро Порошенко на акції захисту української мови під Верховною Радою 16 липня заявив, що "п’ята колона" Кремля намагається розхитати підвалини української державності і атакує державну мову.

На його переконання, декларація про суверенітет України, ухвалена 30 років тому, стала дорожньою картою геополітичної катастрофи Путіна.

"30 років тому 16 липня 1990 року в цій будівлі Верховної Ради України була підписана і ухвалена Декларація про державний суверенітет. Це не просто нормативний законодавчий акт. Це дорожня карта геополітичної катастрофи Путіна ХХ сторіччя. Це дзвони руйнації Радянського Союзу і дзвони відновлення державності України. Це величезний символ для всього українства", – наголосив Порошенко.

Він привітав всіх з річницею ухвалення історичного документу і подякував за активну проукраїнську позицію.

"Я дякую кожному з вас, хто прийшов на майдан Конституції для того, щоб не просто святкувати, а боронити Українську державу. Бо не тільки наші воїни на фронті, віддаючи життя, боронять українську землю. Тут ми з вами кожен день і кожну годину маємо захищати українську державу", – зазначив п’ятий президент.

Порошенко виступив на мітингу захисту мови eurosolidarity.org

"П’ята колона" Кремля, представники якої засіли в тому числі в цій залі, також дуже добре розуміються на символізмі. Саме тому сьогодні Путін їде до окупованого Криму. Саме тому сьогодні вони – представники цієї "п’ятої колони", дивної антиукраїнської коаліції "Слуг народу" і ОПЗЖ, – спробували поставити закон про скасування української мови. І лише рішуча ваша воля зруйнувала цей сценарій. Я вітаю вас з цим першим кроком до нашої перемоги", – наголосив Порошенко.

Він зауважив, що за 14 місяців нинішня влада зазнала краху і показала своє справжнє обличчя.

"Уже 14 місяців при владі ця так звана команда нових облич, яка зазнала руйнівного краху і продемонструвала, ким вони були з самого початку – командою антиукраїнців, нікчем, бездарів, які штовхнули Україну в прірву економічної катастрофи, зруйнували українську безпеку і міжнародну світову коаліцію на підтримку України, яка була побудована нашою командою. Що треба робити на їхню думку, коли відбулася ця катастрофа у всіх напрямках? Треба витягати з-під сукна мовне питання. Треба знову продемонструвати вірність і відданість своїм замовникам з Кремля", – наголосив Порошенко.

Порошенко – під Радою: державну мову в Україні атакують на догоду Кремлю eurosolidarity.org

Він підкреслив, що його команда п’ять років відбудовувала фундамент Української держави, виводила країну зі стану мовної летаргії, відроджували українські пісні на українському радіо,бо в 2013-му році їхня частка складала лише 5%.

"Ми відновлювали українську мову на українському телебаченні, не даючи їм можливості просувати їхній продукт – російськомовних "Сватів" і російськомовний серіал "Слуга народу". Ми відновили і захистили українську мову, в тому числі і завдяки діяльності Українського культурного фонду, де більше 3000 проектів пройшли і здобули підтримку, прийшовши вже на встановлені нашою командою квоти на мову", – нагадав п’ятий президент.

Він подякував народним депутатам з минулого скликання Верховної Ради, які стали авторами Закону про мову.

"Це справа мого життя, і я пишаюся, що цей закон підписав п’ятий президент України Петро Порошенко. Я хочу наголосити, що ми навмисно це зробили після виборів для того, щоб не дати політизувати державницьке питання української мови", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що спроби реваншу, які відбуваються за політичної волі Зеленського у коаліції з прокремлівськими політичними силами, не пройдуть.

Порошенко на мітингу заявив, що мову в Україні знищують на догоду Кремлю eurosolidarity.org

"Політичну волю для цієї спроби реваншу дали дві політичні сили: перший – це Володимир Зеленський. Він неодноразово на своїх пресконференціях і на своїх відосиках обіцяв реванш, обіцяв переглянути закон про українську мову, виконуючи побажання своїх партнерів по коаліції з прокремлівських ОПЗЖ. Ми з вами не дамо це зробити і точно це зупинимо", – застеріг Порошенко.

"Попереду ще багато роботи, але фундамент у вигляді армії, фундамент у вигляді мови, фундамент у вигляді віри та церкви нами з вами вже збудований, і ми його захищаємо. А фундамент у вигляді економіки, соціальної політики, європейського і євроатлантичного руху, який проводить наша політична сила "Європейська солідарність", наші партнери і ті, кому небайдужа Україна, є запорукою того, що ми точно переможемо", – переконаний Порошенко.

"Заважає мова – геть до Ростова! Це дуже добре чути і на Грушевського, і на Банковій. Треба буде – ще раз нагадаємо. Перемога точно буде за нами", – наголосив лідер "Європейської солідарності".